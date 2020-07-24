港姐首晤傳媒 無綫加強防疫 郭柏妍不覺輸身材 陳楨怡腰幼腳長搶鏡

三大熱門何孟珊（左起）、郭柏妍及廖慧儀同樣穿白tee配貼身牛仔褲，當中以後者身材最標青，她們合照時也保持社交距離防疫。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】《2020香港小姐競選》在疫情嚴峻下如常舉行，16名入圍佳麗昨日於將軍澳電視城二廠首晤傳媒，這亦是無綫經過4日「封城」大規模消毒後，有限度恢復接待傳媒入城採訪的首個公開活動。被視為大熱的廖慧儀、郭柏妍、何孟珊及賴琦媛面對傳媒表現淡定。陳楨怡腰幼腳長，身材均勻，是黑馬分子。

無綫加強防疫措施，除入電視城前要先通過兩重體溫測量外，每名職藝員及記者進入錄影廠前，均要行智能測溫消毒通道，場內設有大型膠板阻隔攝影記者之間的距離，文字記者亦需隔開坐，其間不得隨處走動，活動後獲安排乘坐專車離開。除了佳麗上台外，其餘工作人員、司儀及記者均要全程戴口罩。佳麗們受訪時亦需戴回口罩，並以膠板隔住，十分嚴謹。

陳楨怡早知男友是戴祖儀前度

經過兩輪面試篩選，16名入圍佳麗誕生，由於疫情關係，流程較往年簡單，司儀陸浩明逐一介紹各佳麗出場後，再大合照便結束，整個過程約20分鐘。佳麗穿上白tee配貼身牛仔褲亮相，有展現美好身段，亦有缺點盡現。當中以身高171厘米的陳楨怡最標青，腰幼腳長，身材均勻。她稱不覺身材是優勢，平時愛滑水、打泰拳及健身keep fit。有報道她現時男友是戴祖儀前度？陳楨怡說：「是，不過已過去，我一早都知。」她亦否認喜愛夜蒲，只是大學的正常社交活動。

廖慧儀上圍豐滿 節食減下盤

廖慧儀穿貼身背心突顯豐滿上圍。對於被視為大熱之一，她說沒壓力，太緊張反而表現不好，平常心應戰。問可覺得有身材優勢？她笑稱各有各美，「這件衫是緊少少，可能是公司刻意安排」。談到下盤相對較粗？她表示亞洲很多女性下盤、大髀位都較難減，會節食減肥和做運動，亦樂意教導其他佳麗做瑜伽。

另一大熱郭柏妍身形較單薄稍欠睇頭，她自知身材不是很好，會努力改善，但不覺輸蝕，因每人都有不同的特點，她屬均稱，不過要積極減掉肚腩。她表示欠缺自信心，需要加強，談吐方面亦未達標，會翻看以往港姐片段練習。

梁懿婷地獄式減肥應付泳裝

梁懿婷露事業線搶鏡，她稱本身「有肉地」，之後要地獄式減肥應付泳裝，多做運動，希望減多11磅，會視陳楨怡為目標。何孟珊不慎透Bra，她表示服飾是大會安排，她沒留意。見她略帶倦容，她解釋因前一晚有點緊張，所以睡不好有點水腫。談到無綫一系列防疫措施，曾是護士的她覺得安排很好，可以阻隔飛沫，而佳麗們除拍照外，在後台都戴口罩及保持社交距離。

為參選港姐已努力減了11磅的賴琦媛，自覺仍未夠fit，會再努力減肥備戰。問有何優勝之處？她稱是年齡和樣貌，「我覺得對眼最靚」。

余詠珊：加3名海外佳麗設淘汰賽

大會統籌經理余詠珊透露最多會有3名海外佳麗加入，其中兩人正在隔離，決賽將於8月下旬舉行，其間會有淘汰賽，佳麗將面對兩大考驗，分別接受如鄭裕玲和汪明荃這些具分量的藝人面試，以及常識問答比賽。會否擔心疫情影響比賽？余詠珊稱無得擔心，會做好防疫措施。大會昨日起舉行網上投票，票數最高的10名佳麗能在下輪淘汰賽出線。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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