住院第7日除罩自拍 麥德羅：精神好好多

【明報專訊】麥德羅確診新冠肺炎，他於上周五（17日）入院，昨日住院第7日，他由初時發燒、氣喘、呼吸時胸口痛，臥在病牀的虛弱狀况，到昨日終於有好轉。他自拍短片又除口罩曬V字手勢拍照，精神明顯較日前改善，他說：「關心我的好朋友，今日我精神好好多，無發燒、無嘔、無屙，多謝大家，希望我所有朋友身體健康，最緊要出街戴口罩。」他又拍攝病房的環境，又落牀走近窗口拍攝窗外風景。

麥德羅女友劉麗萍（Apple姐）稱今日會再做深喉唾液測試，醫生稱這7日是黃金期，她暫時沒有大問題，只是含鉀較低，要補充鉀水。歌手施匡翹則說昨日的精神比前更好。

確診程凱欣向新城同事致歉

新城知訊台執行總監程凱欣前日初步確診，新城即晚安排關閉電台大消毒。昨晨財經台恢復正常廣播，知訊台則於下午恢復廣播，DJ以電話或視像直播。有人爆料程凱欣在疫情下拒戴口罩外，又有稱她要求嘉賓與DJ除口罩做節目。昨日她在facebook向受影響同事與朋友致歉，但未回應拒戴罩一事。她透露正在接受治療，服用抗生素，由入院時的獨立房間轉去四人房，情况穩定。她又說：「至於口罩事宜，我不再作任何回應，多謝關心。」

娛樂組

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