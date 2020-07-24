李家鼎疫市開餐廳：無得驚

【明報專訊】李家鼎（鼎爺）與兒子李泳豪昨日現身山頂，為他們有份投資的餐廳主持開幕禮，餐廳門口設置全身消毒噴霧機，確保大眾的衛生安全。李泳豪表示餐廳開張儀式原定於1月，因疫情先後延期3次。鼎爺說：「無所謂啦，最緊要日後生意興隆。」談到在逆市開店可擔心影響生意？鼎爺表示無得驚，會順其自然，「這間店是幾個拍檔合資的，他們對我有信心。其實在這環境下，他們仍繼續支持，認真好」。

限聚令加辣只好認命

會否擔心政府再收緊「限聚令」？鼎爺說：「如果是這樣，也只好認命。我們都會跟足政府要求，仲會加多兩倍肉緊，門口擺放消毒機，讓大家由頭噴到落腳。」李泳豪兼顧網上宣傳工作，在疫情下加設外賣網購服務，向顧客提供小菜、湯包。問到兩人投資的幾間食肆生意是否受影響？鼎爺稱影響不算太大。李泳豪說：「我們的私房菜開了午市飲茶，疫情下生意不是十分好，但都OK。」鼎爺經常巡舖，監控食品質素，他稱有時會跟家人和孫仔、孫女行山，但最近疫情爆發第三波，只好留家抗疫，「始終小朋友抵抗力比較弱，以防萬一，來日方長，行山遲一點再去啦」。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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