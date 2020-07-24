衛詩雅新片停工 「閉關」多樂趣

原本為《不日成婚》開工的衛詩雅，因疫情停工，她砌模型（下圖）及打機（右圖）打發時間。

【明報專訊】每年7、8月，電影公司都開始為賀歲檔電影部署，今年因新冠肺炎疫情嚴峻兼反覆，除英皇電影與天下一合作的抗疫賀歲片《不日成婚》，於7月初開拍外，到目前為止，其他電影公司均按兵不動，無準備開拍賀歲片。據知今年受疫情影響，被迫撤檔的賀歲片《奪冠》、《緊急救援》和《急先鋒》，大有可能延至明年賀歲，所以就算電影公司不開戲，毋須擔心無戲跟觀眾拜年。

人身安全最重要

由於第三波疫情未受控，開工個多星期的《不日成婚》，為大家安全着想，日前已暫停拍攝，女主角衛詩雅也未知何時復工，一切等待安排，她說：「日前接獲通知，人身安全最重要，公司此舉是對的。其實之前開工，劇組防疫意識都好高，只有演員埋位時除口罩，其餘所有工作人員都戴口罩。」

跟陳家樂互報健康情况

衛詩雅慶幸在電影停拍前，其跳鋼管舞戲分已完成，不然呆在家，不能跟老師練習生疏兼吃胖，復工要重新練習和keep fit。她和陳家樂的咀嘴和親熱戲還未拍，她不擔心與家樂有緊密接觸，因為他們同是宅男宅女，不會四圍去，且會互報健康情况，屆時會做足個人衛生。聽從政府建議在家「閉關」的衛詩雅不覺得悶，她說：「在家也找到樂趣，我喜歡砌模型、打機、睇書和睇戲，試過一日睇5部戲。」

疫情下，不單只無人敢開戲，多項大型電影活動亦相繼取消。不過香港國際電節將於8月18日舉行，日內舉行記者會，宣布今年有多少部電影放映，但有關方面表示會留意疫情發展再安排。

記者：柯美