Kanye West疑妻出軌鬧離婚 Kim Kardashian揭夫患躁鬱症壓力爆煲

【明報專訊】美國饒舌歌手Kanye West上周報名參加總統大選後，言行愈來愈荒誕，繼日前自爆曾經考慮要妻子Kim Kardashian墮胎，再揭發她在兩年前「出軌」，令他一度想過離婚。被指「偷食」的Kim昨日透過社交媒體回應，坦承老公患上躁鬱症，並承受巨大壓力，藉此為其胡言亂語「解畫」，但未有回應離婚傳聞。至於Kanye West口中的「姦夫」、饒舌歌手Meek Mill亦首度開腔，怒斥Kanye West講大話。

Kanye West日前在南卡羅萊納州舉行首場競選集會上，重提當年曾經考慮要妻子Kim Kardashian墮胎，幾乎害死女兒North West；又說Kim嘗試與精神科醫生聯手把他「綁架」，更以朝鮮領袖金正恩比喻他的外母Kris Jenner，因此拒絕讓她接近其子女等。

據報有關言論，令到跟他結婚6年並育有4名子女的Kim擔心不已，派出醫療團隊趕赴懷俄明州，貼身照顧夫婿。

Meek Mill否認是「姦夫」

然而最令Kim傷心的，莫過於Kanye West在社交媒體撰文，宣稱她在2018年曾跟饒舌歌手Meek Mill到酒店「密會」，他為此考慮離婚。雖然事後他已刪去帖文，但已令「Kanye West婚變」一事，火速成為網上熱話。

昨日Meek Mill回應事件，不點名批評Kanye West「講大話」；Kim為證清白，同日亦在社交媒體發表千字文，坦承Kanye West患有躁鬱症：「任何病患者或者家屬都知道，躁鬱症病人是多麼複雜和痛苦，過去我為了保護家人的私隱，對此絕口不提，如今我不得不挺身而出，澄清大眾對他的誤解。」她又讚揚Kanye West是個出色又複雜的人，「作為一個藝術家和黑人，他承受很大壓力」。不過，對於離婚傳聞，她卻隻字不提。

據《人物》雜誌引述知情人士透露，Kanye West確曾想過離婚，他夫婦倆為此討論了數星期，「二人取得共識，這段婚姻已經玩完」。

不過，美國娛樂節目《Entertainment Tonight》卻持相反意見，認為Kim根本不想離婚，「如果她要的話，早已入稟申請，但她沒有，至少目前不會考慮」。

考慮4年後再選總統

據報Kim拒絕離婚的原因，是她仍然深愛丈夫，尤其是2016年她在巴黎遇劫後，原本正在舉行巡迴演唱會的Kanye West，立即放下工作，趕赴巴黎慰問愛妻，此事令她非常感動，如今夫婿躁鬱症病發，她找不到置身事外的理由。

有傳Kanye West為了健康和婚姻着想，現正考慮退選，前日他在社交媒體留言「#2020VISION或者可能在『24』」，暗示他有意押後到2024年再競逐美國總統，如果消息屬實，Kim應該全力支持吧。