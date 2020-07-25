前經理人余毓興入稟告違約 張栢芝遭索償1276萬

張栢芝遭前經理人余毓興及經理人公司入稟高等法院，控告違約及追討片酬。（資料圖片）

【明報專訊】40歲張栢芝跟前經理人爆出合約糾紛，前日遭前經理人及經理人公司入稟高等法院控告她違約及追討片酬，索償至少1276萬元。原告依次為余毓興和AEG Entertainment Group Limited，被告為張栢芝。入稟狀稱張栢芝未有履行電影合約，及違反經理人合約，要求她賠償，並要求張栢芝公開2015年5月至2019年7月的收入帳目。昨日聯絡張栢芝現時的經理人Emily，至截稿前未有回覆。

入稟狀指出，張栢芝和余毓興於2011年7月簽訂了一份「全球獨家經理人合約」，為期8年。根據合約，余毓興答應先支付4000萬元予張栢芝，即每部電影1000萬元的片酬。2012年5月，余毓興與張栢芝再簽定「張栢芝兩部電影片約合約」，余毓興並預先支付276萬元部分款項予張栢芝。另2014年7月，次原告又與張栢芝簽定一份「全球獨家演藝經紀協議（補充合約）」，以更新2011年簽定的經理人合約。

要求栢芝公開4年收入帳目

余毓興在入稟狀中稱，張栢芝沒有履行該電影合約，要求張栢芝退款276萬元，以及追討相關的訟費、利息等。另次原告則指，張栢芝違反了經理人合約，要求張賠償，以及退回1000萬元作為張栢芝無履行電影合約的賠償，並要張栢芝公開2015年5月至2019年7月的收入帳目。

昨就余毓興和AEG Entertainment Group Limited入稟高等法院控告張栢芝一事，聯絡張栢芝現時的經理人Emily，至截稿前仍未有回覆。

近年減少拍戲 專注照顧3子

張栢芝入行逾20年，入行初期獲周星馳發掘拍攝電影《喜劇之王》一炮而紅。之後在影圈發展順暢，憑《忘不了》奪第23屆香港電影金像獎「最佳女主角」。張栢芝近年專注照顧3名兒子，拍攝電影數量不多，多年前曾與張東健及章子怡拍攝《危險關係》，於2012年上映；以及跟韓星T.O.P.合演的《失控‧幽靈飛車》。去年張栢芝獲周星馳邀請，相隔20年再合作，為《新喜劇之王》特別聲演，兩人在錄音室再碰頭。

【案件編號：HCA1227/20】

娛樂組