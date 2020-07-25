疫市創業 網上賣酒 樂瞳享受單身害怕闖情關

【明報專訊】剛踏入34歲的樂瞳，在疫市中踩入商界創業，最近開展紅白酒網購生意，實行與演藝事業雙線發展，朝着開實體店目標進發。目前單身的她享受做事業女性，笑稱「世上好多壞人」，害怕闖情關。

記者：鍾一虹

樂瞳在電視台打滾10年，4年前決意離巢無綫，擺脫「御用細妹」形象，嘗試外闖發掘新路向。樂瞳稱沒有太多積蓄，回復自由身後接演了不少網上工作，成功儲到第一桶金，於去年中與合作伙伴開設健康、美容產品網店，再以累積下來的經驗，上月發展紅白酒網購生意。她說：「幾年前認識了一班愛品酒的朋友，後來去意大利旅行，首次參觀酒莊，對品酒更有興趣，於是決定報讀有關課程，學更多知識，直至去年歐遊，試到好飲的西班牙酒，加速我開網店的計劃。」

怕冒險不敢大手入貨

創業遇上新冠肺炎疫情爆發，樂瞳稱開業計劃因而延遲，直至上月才正式開展網購洋酒生意，但有不少問題都要自己解決，幸獲好友給予意見，她說：「小本經營怕冒險，起初不敢入太多貨，但貨品好快賣完，近幾星期要不停補貨。對我來講是鼓舞，最初好驚別人信不過我，又聽到品酒班同學講市場競爭大、利潤少。事實上這門生意太多叻人，自己會用Wine Lover的角度分享愛好，我味覺較敏感，又鍾意飲酒，我認為飲酒不一定貴，不單是上流社會玩意，只要識揀，數百元一支酒大家都負擔到，無需次次飲貴價名莊酒，可留待節日才飲。」

有粉絲要求親身送貨

樂瞳透露接訂單時曾擺烏龍，向訂購白酒的客人送錯甜酒，她坦誠道歉，並推介該款限量甜酒的特點，幸獲客人體諒肯收貨；又遇過粉絲要求她親身送貨，樂瞳盡量會安排每月一次。問到生意帶旺桃花運？她笑說：「為公司送貨的男同事，會幫我留意有潛質的男客人，不過我覺得在疫市艱難環境創業，要畀心機做好，不想分心。」

鄧智偉已成過去式

談到愛情觀，樂瞳自認想法有所改變，不再被愛情主導，現在享受單身，過自給自足的生活，以酒會友，她說：「世上好多壞人，而且以前傳的緋聞，大部分是假的，寫到我好旺桃花。」早前有報道爆音樂才子鄧智偉向人承認曾與樂瞳拍拖，樂瞳更是其最愛，可惜因爭執打交而分手？樂瞳聞言笑笑口，卻不願多提，「無太大感覺，過去就過去，不要挖出來講啦，就讓一切隨風！大家已經無聯絡」。她表示現時沒追求者，寧願被嘲獨守空房做老姑婆，也難忍昔日被批是「拜金女」，她趁機平反：「寫我識金融才俊、富二代男友，根本認識別人時沒深究背景，合眼緣就一起，想認真經營一段愛情，但被人這樣講，好驚，會卻步。」她認為愛情要來自然來，會抱隨緣態度，擇偶條件是有耐性和踏實，「身形高大的男士比較吸引，最緊要支持我、包容到我的壞情緒」。不過她稱年紀趨成熟，對結婚生仔的憧憬已減少，「年紀愈大愈不想生，覺得責任好大，香港的大環境令我覺得有壓力，而且養育小孩要好多錢」。

等待機會拍電影

樂瞳認同人生不同階段就有不同追求，以前她從演員和歌手身分找到刺激，現在做洋酒生意也找到另一種滿足感，10月會接演真人騷，她希望積極賺錢，生意愈做愈大，盡快開實體店，「我想在演藝上有不同嘗試，等待機會拍電影，如有發揮，演母親角色也不介意，又想拍旅遊、飲食節目，順便參觀不同酒莊」。

場地提供：Amelia Hong Kong餐廳