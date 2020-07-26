肺部多痰 劉少君只能臥病牀說話

【明報專訊】劉少君於7月20日確診新冠肺炎，入院一星期，昨日他接受《明報》電話訪問，他拍攝病房環境的短片親述目前情况。

劉少君稱目前獨自住隔離病房，不能做運動，只能臥牀說話，因坐或站立時好難講說話，覺得好多痰湧到肺部。他相信這個情况還會持續多幾日，希望之後情况好轉可以做運動。

叫大家多吃高蛋白質食物

劉少君稱這星期似在打仗中，他說：「嗰啲微菌仔（病毒）喺我肺部搞吓搞吓，咁我就會咳，咁就講唔到說話。醫生講呢啲微菌仔係有段時間。另外，要我哋多啲食蛋白質嘅嘢，即係食多啲雞肉、雞蛋、鮮奶、豆腐及豆腐花都得嘅，呢啲對我哋身體有抵抗力，豬肉、牛肉就幫唔到手。如果所有觀眾聽到，不妨食多啲高蛋白質嘅嘢保護身體。」

林子謙一周前檢測未收報告

新城DJ林子謙曾訪問早前確診的女歌手施匡翹，成為密切接觸者，他於7月20日入住隔離營。林子謙表示入營前一日做了新冠肺炎病毒檢測，但至今仍未收到報告，他說：「之前護士講過，若無事，可能會收不到檢測通知，但跟我同時間去做檢測的同事又收到報告。」他稱整個通知的機制好混亂，根本不知道有沒有通知。

謝高晉拍片教入住隔離營需知

施匡翹師弟謝高晉也入住駿洋邨檢疫中心，隔離第5天，他親自拍攝兼剪片有關入住需知與情况，提醒要帶衣服與工作所需的電腦外，自備多些生果與食物是必須的。

娛樂組

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