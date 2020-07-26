繼續返新城開咪 范振鋒：3次檢測呈陰性

【明報專訊】日前新城電台節目總監程凱欣確診新冠肺炎，新城電台已全面消毒大清洗，並安排員工做新冠肺炎病毒測試。昨日再有一名曾與程凱欣食飯的營業部員工確診，曾到新城電台做節目的鄧達智亦初步確診，不過新城電台昨日仍運作，范振鋒與拍檔黃思敏繼續為主持節目《開心大派對》開咪。

有傳之前程凱欣禁止DJ戴口罩開咪，兩人均表示沒有其事，亦無聽過對方有這要求，昨日開咪他們均戴上口罩外，再加手套防疫。范振鋒表示擔心，但知道做傳媒的操守，即使黑雨或打風都要開工。今次面對疫情，他透露這段時間共做了3次檢測，報告均為陰性。他稱太太李思欣很支持他，沒有要求分房睡，並為他預備了面罩返工。

薛家燕家居隔離不見兒子新抱

拍檔薛家燕在家開咪，跟他們做直播節目。范振鋒稱公司讓主持選擇，但器材與系統未必能應付3個主持在家中開咪。電台已兩次消毒，又有空氣淨化機，稍後更會安排智能檢測體溫機，令他們安心工作。

范振鋒又透露家燕姐不敢出街，沒有返電台與電視台，兒子與新抱也不見面，就算新抱煮了食物給她，也是放在門口，她要自我隔離。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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