《十年》導演歐文傑移居加拿大

【明報專訊】電影《十年》5名導演之一的歐文傑，上月底曾現身電影《幻愛》首映禮，跟另外4名導演重聚。現在他已跟太太身在加拿大生活，他接受商台節目《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問時，以「走佬」形容自己。曾經表示沒想過離開的他說︰「我不會說是移民，是『走佬』，因為走得很急，什麼也沒計劃，也沒有申請。太太是加拿大籍，她擔心我，怕我說錯話，所以很急地買機票，拿着護照就上機！」

放棄香港事業不可惜

歐文傑稱6月中開始考慮離開香港，因為國安法實施後感恐懼，他說︰「在香港拍戲、說話都有太多顧慮，再沒什麼言論自由。在加拿大要重新適應，放棄香港事業不可惜，拍戲不是我的最大追求。」

《十年》奪得第35屆香港電影金像獎「最佳電影」，引起不少爭議，歐文傑翌年有份執導的《樹大招風》遭內地禁映。歐文傑不覺得自己連累《樹大招風》，說入行13年來最難過的事，是當日《十年》被落畫，「電影連日場都爆，都要落畫？這跟我過去認識的香港電影不一樣。最後的座談會，我是很不開心，哭了出來」。歐文傑重申他不是放棄香港，只想以香港人身分繼續自由地發聲，即使不能再拍電影，也會繼續創作。

娛樂組