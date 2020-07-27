稱數月前辦完手續 與齊嬌聲明有異 何猷啟認離婚 機場送妻女返滬

【明報專訊】賭王何鴻燊與三太陳婉珍的29歲兒子何猷啟被爆背着老婆齊嬌，密會年約20歲新歡Alice，十指緊扣行商場。昨日齊嬌帶兩名女兒回上海探親，猷啟在機場幫忙打點及送機，但跟齊嬌全程近乎零交流。齊嬌沒回應猷啟有新歡一事，只透露跟猷啟將交代事件。之後猷啟發聲明表示和齊嬌「幾個月前已經辦完離婚手續」，雙方保持很好的親情，繼續為兩人的孩子付出關愛和責任。齊嬌昨晚亦在社交網發出相似聲明，但她提到「數個月前決定辦理離婚手續」，跟猷啟說「已經辦完」有點不同。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

猷啟與齊嬌結婚兩年多，育有年幼女兒Tittania及Tylia。本月8日至10日他們連續3天結伴出席賭王喪禮。猷啟前日被爆於父親出殯翌日（11日），跟長髮新歡Alice十指緊扣行商場，數天後再被拍到在超級市場掃貨後同回大廈，猷啟熟手按大廈密碼，因而跟齊嬌傳婚姻亮起紅燈。另有報道指齊嬌日前跟一名大隻男士飲下午茶，對方又陪她看牙醫，並駕駛逾200萬名貴跑車送她回何家大宅。

齊嬌澄清大隻男是朋友

猷啟爆出密會新歡後，昨日上午近10時，齊嬌與兩名女兒及兩名家傭乘坐七人車，由豪宅出發到機場，其間座駕到機場時不停兜圈，未知是否想撇甩記者。最後駛到小蠔灣車廠的掘頭巷，要掉頭再駛往機場。到達機場時，齊嬌先下車，有助手幫忙拿行李。齊嬌被問到跟猷啟現時感情如何？她說：「我哋之後會同你哋講。（有記者會？）到時會講。（去哪兒？）去上海探媽咪，之前已經計劃好。」被拍到與大隻男士飲下午茶，齊嬌無奈說：「都係朋友，係『細佬』（暱稱）嚟，其實佢都好無辜。」問到是否早已知道猷啟有女朋友？她未有回應。

全程幾乎零交流 猷啟不捨兩女

齊嬌一行人出示有效證件後進入離境大堂，猷啟一早在機場等候，他見到大批傳媒追訪，有點黑面。問到新戀情時，猷啟沒有回應，幫手抱細女，齊嬌亦說：「畀啲空間我哋。」猷啟此行只來送機，他對兩個女兒顯得甚不捨，大女不時回望爸爸講拜拜，猷啟亦捉住細女小手講拜拜。齊嬌與猷啟全程近乎零交流，只在入閘前齊嬌負責抱細女時，猷啟曾上前幫手。送完妻女上機後，猷啟被問到會否舉行記者會，他搖頭說：「冇喎。」跟着他和家傭坐的士返回豪宅。

猷啟昨午發聲明：「我向各位傳媒對於昨（前）天的報道作出回應，因為近日家裏發生的事情比較多，不適合對外公布我和齊嬌的事，對此抱歉。我和齊嬌其實在幾個月前已經辦完離婚手續，我們雖然分開了，但我們仍然保持很好的親情，並將繼續為我倆的孩子付出關愛和責任。希望大家能給一點空間，不要打擾私生活尤其是小朋友，希望大家諒解，謝謝。」

齊嬌聲明稱數月前決定離婚

齊嬌昨晚跟猷啟分別在社交網發出聲明，同樣配以向日葵照片，但內容與猷啟的聲明有點不同，她說：「由於近日忙於與家人處理家裏的事情，同時亦避免為他們帶來額外的打擾，故未有對外公布我和猷啟的狀况，非常抱歉。我倆經過長時間考慮後，已經在數個月前決定辦理離婚手續。雖然我們分開，但仍是親人關係，兩個孩子的父母，我們會一起繼續為我們的孩子付出愛與責任，好好照顧他們，希望大家能給予我們一點空間，尤其是不要打擾小朋友的生活，請大家諒解，再次感謝大家的關心，謝謝。」猷啟有畀Like。

猷啟的聲明稱「幾個月前已經辦完離婚手續」，跟齊嬌聲明說：「數個月前決定辦理離婚手續」略有出入。看齊嬌的社交網，5月20日（520）當日還上載猷啟孭着她的照片放閃，祝大家「520快樂」，仍很甜蜜。至於賭王離世後，齊嬌亦以媳婦身分出現在何家訃聞的家屬名單，有說因她是猷啟女兒的媽媽，所以訃聞仍有其名字。

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