李彩華困港憂染疫致抑鬱 往深圳隔離還工作債

【明報專訊】李彩華因疫情肆虐停工數月，推了很多工作，損失7位數字。日前她覺得不能再拖，決定往深圳並接受14日隔離，為復工做準備。她前日在酒店完成7日隔離後，可以家居隔離最後7日，其間不能跟丈夫Eric見面，老公為她準備大量食材及零食，讓她閉關時用。雖然停工損失金錢，但她認為不緊要，健康最重要。之後她會出席商演活動，跟觀眾保持距離。

記者：柯美

李彩華日前往深圳接受隔離及檢測，她接受《明報》電話訪問表示：「一直想等通關毋須隔離才去內地工作，但一等就數個月，欠下很多工作債，廣告、商演、網劇和電影等工作都不可再拖。我在指定酒店隔離了7日，昨日（前日）回家再自我隔離7日，已經叫老公準備大量食材和零食給我閉關用。因為還在隔離期，不能和老公同一屋簷下。」問到停工數月損失多少？李彩華說：「7位數字一定有，不過唔緊要啦，健康最重要。」

商演跟觀眾保持距離

疫情反覆，李彩華表示稍後將出席商演活動，和觀眾保持距離，不會有握手等身體接觸。疫情下復工，老公會否擔心？她說：「他不擔心，反而我擔心多一些。不過毋須過分擔心，內地檢測非常嚴謹，我在港出發前已做核酸檢測，在深圳酒店隔離7日內，做了3次核酸檢測，還要抽血，我最怕打針，抽血時真的暈一暈。之前困在香港，一喉嚨痛和輕微肚屙，就以為自己中招，過分憂慮有少少抑鬱。」

因疫情押後造人大計

李彩華去年2月與在內地從事鋼鐵生意的Eric結婚，婚後直認有生育計劃，為何不趁休息造人？她表示現在先齊心抗疫，她和老公都不急於生BB，反而奶奶就想快點抱孫，她說：「疫情下佗B都驚，等疫情穩定先算。」

她前日由酒店回家隔離時，帶着3個大篋、1個細篋，李彩華稱之前在指定隔離的酒店不能外賣，怕不夠食物會肚餓，所以帶了很多零食，還有雪糕。她在酒店食飽就瞓，笑稱竟然無肥反而瘦了。她回家後執拾行李，即點香薰蠟燭，因她很喜歡周圍香噴噴，能放鬆心情。