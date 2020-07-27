金秀賢徐睿知熱吻刺激新劇收視 吳正世陪自閉粉絲玩轉遊樂場

吳正世（左）刻意穿著劇中戲服（小圖），並以角色神情和語氣，跟自閉症患者見面。

【明報專訊】韓星金秀賢與徐睿知合演有線頻道tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》，前晚播出第11集，多得二人連場激吻，帶挈收視止跌回升；至於劇中飾演金秀賢哥哥的吳正世，日前應粉絲邀請，陪她患有自閉症的胞兄到樂天世界遊玩，並把他在劇中最喜歡的巨型恐龍布偶，送給對方作禮物，網民都被他的善行感動了，大讚吳正世是真正暖男。

《雖然是精神病但沒關係》自上月首播至今收視一直徘徊在4%至6%之間，雖不叫座但相當叫好，上周播出第10集，收視率一度跌至4.2%最低位，幸好第11集止跌回升，上下兩部分別錄得4.5%及5.6%，港迷可於影視串流平台Netflix同步收看。

吳正世善行獲讚

今集講述一名自稱是徐睿知亡母粉絲的精神病患者，突然逃離醫院，夜闖徐睿知的古堡，更弄傷她的手掌，金秀賢得悉後立即趕赴營救，可惜患者已經離開，金秀賢為她療傷不忘趁機表白，二人激吻之後，總算重拾舊好。另一方面，吳正世飾演患有自閉症的金秀賢哥哥，終於接受弟弟和徐睿知拍拖，下集預告3人將會合拍「全家福」照片，關係將會進一步升溫，且看收視會否同步上揚？

提起吳正世，劇中飾演自閉症患者入型入格，據韓國傳媒報道，一名女觀眾聲稱其同樣患有自閉症的哥哥，收看《精神病》後感同身受，表示要安慰及保護劇中受到欺凌的吳正世，後者得悉此事大為感動，更答應對方要求，日前跟她的哥哥見面，並相約到樂天世界遊玩。

該名女觀眾前日透過社交媒體，跟網民分享其兄跟吳正世約會的過程，「他以劇中造型、語氣和神情，跟我哥哥見面，令我感到驚訝又感動。明知對方的拍攝日程緊密，仍肯抽空跟我們到遊樂場，陪伴哥哥玩過山車、碰碰車，又細心跟他聊天，二人就像朋友般親暱，最後更送他巨型恐龍布偶。

「我很感激吳正世，他不單為演好角色，努力研究和理解精神病患者，更重要的是，他令到這個世界變得溫暖，如今我已變成他的粉絲了。」事件經過韓媒廣泛報道後，不少網民大受感動，紛紛留言稱讚吳正世演技出色之餘，更是現實中的暖男，善行令人敬佩。