【開箱】羅仲謙新片《征途》網上求生路 3億人幣堆砌的特效與「國家」

【明報專訊】新冠肺炎疫情年初爆發，內地戲院關閉，直到最近才在較低風險地區有限度復市，每年最賺錢的賀歲片檔期首當其衝。演過和《我不是藥神》的徐崢，自導自演的賀歲片《囧媽》，當時以6.3億人民幣賣給抖音母公司字節跳動，然後在多個網上平台免費播放。蒙受損失的戲院商猛烈批評，發聲明呼籲電影局叫停《囧媽》網上播放，並稱會抵制徐崢續後作品。往後如何，無從估量，但隨着過去半年戲院關閉，以及疫情未穩定之前必須保持社交距離，轉攻網上對片商而言，也是情非得已，《十月圍城》導演陳德森新作《征途》正是其中之一。

網絡遊戲改編 虛擬十國有燕趙

《征途》原定去年11月底在內地上映，之後推遲到今年元旦，及後再撤檔，直到本月中宣布，《征途》改於本月24日在內地愛奇藝上架，中國以外地區則可在影視串流平台Netflix觀看，並剛於前日（25日）上架。

《征途》改編自同名網絡遊戲，Super Junior-M前成員劉憲華（Henry）、《延禧攻略》林辰涵、《紅海行動》蔣璐霞，以及香港觀衆熟悉的羅仲謙、何潤東主演，鄭浩南亦客串一角。其實此片可說是中港合拍，幕後亦有《車手》鄭保瑞擔任監製，以及董瑋負責動作指導。

故事講述在虛構的中原大陸，十國之中，南趙與北燕毗鄰而居，短暫和平共處後，新的戰爭一觸即發。為了防禦日益壯大的北燕，南趙的關太師建議舉辦競技大賽，選拔將才，勝出者可成為兵馬大元帥。限8大族每族派出3名勇士參賽。其中清源族，楚魂（何潤東飾）一直被村民稱為逃兵，劉憲華扮演的東一龍則被罵是野種，其實後者生母難產而亡，他從小被族長撫養長大，一直渴望知生父身分；至於楚魂本屬楚家軍，十多年前跟北燕對戰時，關太師拒增援兵，楚魂兄長楚城（鄭浩南飾）及其他同袍全戰死沙場，獨楚魂生還，所以他誓言要在參賽期間向關太師報血海深仇。途中楚魂與東一龍偶遇少女金剛小妹（林辰涵飾），三人結伴參賽。其間他們救了流落南趙的北燕奴隸碧奴（蔣璐霞飾），她的父親在兩國交戰時被楚城所殺，所以視楚魂為仇人，楚告訴她待他報仇之後才取其性命。

比賽機關 巨大虎獒靠CG製作

據報《征途》製作費耗資3億人民幣，拍攝時間長達4年，估計大部分都花在場景佈置、特技效果及後期製作幾方面。既然改編自網絡遊戲，8族爭奪元帥之位的過三關比賽，自然是焦點所在。其實片中只有兩場比賽，分別是第一場在類似羅馬鬥獸場的圓形競技場中，僅以鋼索連接為步道，之下是重重機關，掉下去不死也重傷，8族參賽者要走在鋼索鬥快到達對岸。最快的3隊可進複試，結果楚魂為首的清源族在這環節奪得冠軍。羅仲謙飾演的問天羽求勝心切，把隊友卡在夾縫的腿砍斷，才勉強晉級。

第2場比賽是要闖獸王谷，把巨獸蛋帶回王宮方算勝出，被獸王追逐等場面自然全靠CG電腦特效。另外，伴在關太師身旁的巨大虎獒，據說亦是靠CG製作，可見幕後花了不少金錢精力在視覺方面，是否物有所值？如今觀衆大多在電腦屏幕觀賞，其實必定打了折扣。

節奏明快 動作場面豐富

至於劇情方面，節奏算明快，而且精心計算，主角沒說上幾句，已安排下一場打鬥。所以為什麽碧奴會突然原諒楚魂還捨身相救，不要深究；也不要驚訝潛伏南趙的北燕臥底，怎會一看東一龍臂上圖騰就下跪稱「陛下」；更不要問金剛小妹的來龍去脈，以及她慘死後，怎會豎立了一個類似民主女神像的雕塑在南趙廣場。

當然，瞄準內地市場的戲，最重要是貼近主旋律，因此「重啓統一天下的征途」等對白，就是「和弦」；碧奴對自由的「誤解」，對牢籠的留戀，也是重要「配樂」；還有問天羽獲東一龍告知關太師原是北燕奸細時，策馬往找敗陣的其他勇士回朝救駕，勇士們說如此朝廷不值得救，稱要回家，問天羽即曉以大義：「國都亡了，哪裏有家？」跟早前「港區國安法」宣傳片，說法迥異，卻意思相同。