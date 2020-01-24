《亂世佳人》女星 兩膺金像影后 104歲夏蕙蘭離世

《亂世佳人》在奧斯卡連奪8獎，包括慧雲李（右）封后，最佳女配角獎夏蕙蘭（中）卻敗給扮演女傭的海蒂麥丹尼爾（左），不過夏蕙蘭是這部經典電影的最長壽演員。

【明報專訊】荷李活經典《亂世佳人》的英國女星夏蕙蘭（Olivia de Havilland），本月26日在巴黎家中安詳離世，享年104歲，成為繼慧雲李（Vivien Leigh）、奇勒基寶（Clark Gable）和李斯梨侯活（Leslie Howard）後，該片最後一名與世長辭的主角。夏蕙蘭憑《風流種子》及《千金小姐》兩奪金像影后，然而在影迷心目中，未能讓她初嘗奧斯卡得獎滋味的《亂世佳人》，才最難忘。

剛於本月1日慶祝104歲生辰的夏蕙蘭，被喻為荷李活黃金時代碩果僅存的女星之一；1916年生於東京，父母是英國律師和演員，其後跟隨家人到美國加州生活。夏蕙蘭從影超過50年，影視作品接近70部，先後憑《亂世佳人》、《莫負春宵》、《毒龍潭》、《風流種子》及《千金小姐》5度提名奧斯卡，最終憑後兩者，橫掃兩屆金像影后。

不服華納延長合約 興訟勝訴奠先例

1939年上映的《亂世佳人》，早前受全美反種族主義影響，華納旗下影視平台HBO Max表示，由於該片涉及種族問題，決定暫時下架；「休息」兩周，新增了兩個有關歷史背景的說明片段，才重新讓觀衆欣賞。但《亂》片依然在美國電影協會20世紀百部最偉大電影位列第4，亦是美國史上售出最多戲票的作品。《亂》片改編自同名小說，講述美國南北戰爭爆發前夕，在喬治亞州一個莊園發生的愛情悲劇，慧雲李追求者眾，但她只愛李斯梨侯活，後者卻跟夏蕙蘭結婚，慧雲李大受打擊，數度改嫁之後，最終情歸奇勒基寶。至於夏蕙蘭病逝一幕，令不少觀眾同聲一哭。

夏蕙蘭對於影壇的貢獻，豈止美貌與演技？1943年她在美國演員公會支持下，跟華納兄弟電影公司對簿公堂，事緣該公司以延長演員合同的時效，作為對她「推戲」的懲罰。這種做法當時相當普遍，但她就是不服，最終加州最高法院裁定夏蕙蘭勝訴，令到大片廠對演員的控制權從此放寬。

夏蕙蘭的兩段婚姻帶來一子一女， 但兒子Benjamin因淋巴癌於1991年辭世。

姊妹同為影后 自幼積怨不相往還

另一方面，夏蕙蘭未能憑《亂世佳人》贏得奧斯卡最佳女配角，她主演的《莫負春宵》亦不敵胞妹鍾芳婷（Joan Fontaine）主演、「緊張大師」希治閣（Alfred Hitchcock）執導的《深閨疑雲》，令她在奧斯卡再嘗敗績，更令姊妹不和的秘密公諸於世。

夏蕙蘭跟比她年輕一歲的鍾芳婷，自童年開始互相競爭，先是在母親面前爭寵，之後成為影壇勁敵，有傳她們分別為《亂世佳人》試鏡，最後夏蕙蘭贏得角色；兩人又同時戀上電影大亨侯活曉士（Howard Hughes），導致嫌隙日深。1975年，她們的母親因癌症逝世，鍾芳婷怪責夏蕙蘭不通知她出席喪禮，後者則辯稱是鍾芳婷推說太忙缺席。

姊妹不和，老死不相往還，鍾芳婷於2013年病逝，享年96歲。她生前接受訪問時笑言：「我先結婚，又先贏得奧斯卡，如果我先死，她（夏蕙蘭）毫無疑問也會不高興，因為我再勝一仗。」姊妹倆長壽，活了一個世紀，走過荷李活最輝煌年代，先後離世，所有恩怨都煙消雲散了吧。