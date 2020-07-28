全日禁堂食 黃宗澤見步行步 林秀怡照開舖唔炒人 何超蓮牛肉麵分店不敵疫情結業

林秀怡（右）與好友合資的手工闊麵餐廳，在全日禁堂食下仍堅持開工，希望員工繼續有收入。（資料圖片）

林小明（右）透露經營的火鍋店，在「晚六朝五」禁止堂食時，已關門兩星期，現在全日禁堂食，唯有繼續關門。（資料圖片）

黃宗澤（右）開設的蠔吧，有不少圈中捧場客，苗僑偉（左）是其中一人。（資料圖片）

【明報專訊】新冠肺炎疫情持續，政府昨日宣布防疫措施再「加辣」，由明日起餐飲處所任何時間禁止堂食，只可提供外賣。自從「限聚令」和「晚六朝五」禁止堂食後，不少食店已捱不住關門大吉，連賭王何鴻燊三房女兒何超蓮的「玖伍牛肉麵」旺角分店也頂不住，在昨日政府公布收緊防疫措施前跟大家說「再見」。其他經營飲食業的藝人楊明、黃宗澤、林秀怡和電影公司老闆林小明就繼續「頂硬上」，見步行步，暫時未有結業打算。

記者：陳釗、柯美

何超蓮昨早在社交網宣布「玖伍牛肉麵」旺角分店結業消息，她說：「經過連日的深思熟慮，終於跟股東達成共識而作出沉痛決定，即日（27日）起我們旺角雅蘭二店要先跟大家說聲再見。面對疫情冲（衝）擊，相信我跟其他餐飲同業都面對著（着）相同難關，嘗試不同飲食優惠推廣卻抵擋不住人流頓減和高昂租金，最後就是每個月都入不敷支，關閉旺角店就是此刻無可奈何的選擇。眼見疫情越趨嚴峻，股東也只好建議先暫別再重新調整出發，確實深切體會創業容易守業難的道理。」至於銅纙灣店會繼續經營。

楊明考慮縮短營業時間

對於政府防疫措施再「加辣」，任何時間禁止堂食，身為5間燉湯店老闆的楊明表示：「有看到新聞，知道星期三起會全面限制堂食，其實之前兩個星期限制晚市堂食時，我們都諗緊如何讓外賣的流程方便一些，現在會主攻外賣訂單，同埋做多些外賣宣傳。」

他透露正商討將營業時間縮短，讓員工在疫情間，返工時間縮短一些，員工可留家不用周圍去，希望疫情快點告一段落再打算。

林秀怡盼大眾留家抗疫

林秀怡與好友合資日本和風手工闊麵餐廳，她表示影響很大，並說：「我們之前晚市（晚六朝五禁堂食時）都是得幾單生意，手作意粉外賣始終無咁好食，但我都希望大家留在屋企抗疫，好過出街食飯。」

問到有何招數應對政府新措施？林秀怡說暫時未有，要視乎星期三日間外賣情况如何再打算，她說：「我們暫時作最壞打算，如果餐廳全日10單生意都不過，依然會照開住先，等員工繼續有工開有收入，不會去到炒人的地步。」

林小明火鍋店繼續關門

寰宇電影老闆林小明在尖沙嘴開設火鍋店，他無奈表示：「火鍋店是做夜市，『晚六朝五』禁止堂食時，已關門不做生意兩星期，現在實行任何時間禁止堂食一星期，唯有繼續關門，不過我相信一星期後仍未可放寬。我都無應對方法，火鍋好難外賣，食材講求新鮮，入太多貨，無人外賣，損失更多，見步行步啦。由反修例風波到爆發新冠肺炎，損失7位數字，希望業主減租，大家共渡難關。」

開設蠔吧的黃宗澤亦表示：「無辦法，見步行步啦。做住外賣先，生意實有影響，同埋現在外賣都會做優惠，例如七折。」

同樣經營食肆的林夏薇，對於政府公布全日禁堂食，她說：「影響一定有，但會全力配合抗疫。」