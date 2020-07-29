太太病情反覆 服標靶藥不適 林子博做體檢驗出脂肪肝

林子博（右一）獨力撐起頭家，除陪伴患癌病的太太Shirley（右二），亦要照顧一對仔女。（資料圖片）

【明報專訊】本港新冠肺炎第三波疫情持續，政府宣布加強防疫措施，今日（29日）起所有食肆禁堂食，只可外賣，限聚令亦由4人收緊至2人，為期7天，不少市民選擇留家抗疫。49歲林子博早前忙於綵排演出的舞台劇《男人40 CEO》，還要照顧一對子女，以及患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」的太太董燕君（Shirley），撐起頭家的他前日趁空往銅鑼灣添置物品，也做足防疫工夫，戴上帽及口罩防護。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

林子博前日到銅鑼灣購買了不少保健食品，他透露早前做體檢，發現有脂肪肝，所以現在要吃得健康，買的全是有營養的健康食品，因為他的健康對家人非常重要。

出冧招 讓太太坐大髀

林子博太太董燕君（Shirley）去年4月確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，癌細胞已擴散肝臟、胰臟、肺和淋巴等器官，要接受化療；Shirley在化療後出現脫髮情况，樣貌亦有變化，令林子博大感心痛。雖然該病在港屬罕見，治療較複雜，但林子博仍然不放棄，並在多名熱心圈中人介紹下，走訪中西醫生，希望有奇蹟出現。談到Shirley目前的健康狀况，林子博透露太太病情有少少反覆：「兩周前試的標靶藥不適合，副作用很大，太太有點不舒服，所以暫時四出尋求其他方法！我只能用正面樂觀的心態面對，雖然要排舞台劇，以及有一個真人騷，但這段時間主力陪太太。（有什麼冧招安撫太太情緒？）哪有冧招！得閒坐吓我大髀咁囉！」

做好本分 努力為舞台劇綵排

林子博與馬浚偉（馬仔）、黎瑞恩合作演出的舞台劇《男人40 CEO》將於9月公演，現在因疫情嚴重，他們只能透過視像綵排。問會否擔心受疫情影響，演出要延期？林子博說：「唔擔心得咁多，疫情變化無人預計到，馬仔說座位人數限制是八成就如期演出，五成則會延期，目前大家只能做好本分，努力綵排。」

少出外用膳 不受禁堂食影響

對於政府將防疫措施再次「加辣」，林子博稱他與家人很久沒出外用膳，措施再「加辣」對他們沒影響，又批評政府不應豁免強制檢疫安排。

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