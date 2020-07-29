服中藥多休息自救 鄧達智確診多日終獲安排入院

【明報專訊】62歲時裝設計師鄧達智於上周五（7月24日）初步確診新冠肺炎，一直在元朗家中自我隔離，等候入院；至於他的伴侶陳梓欣（Clement）及工人姐姐成為密切接觸者，已入住駿洋邨檢疫中心隔離。已連續兩日頭痛的鄧達智接受傳媒訪問時說，現在只能自救，不時用鹽水漱口，又煲金銀花、甘草飲用，同時服食中藥及多休息，希望身體能恢復。他稱現時一日三餐要自己搞掂，昨晨就有朋友送來早餐。鄧達智獨自在家，也擔心自己的狀况，希望能盡快入院。等了多日，鄧達智昨晚終獲安排入院，他接受《明報》電話訪問，聲沙沙的他說有少許發燒，並透露晚上10時，有白車到元朗屏山接送他入聯合醫院。

劉少君精神轉佳望14日內痊癒

7月20日確診的劉少君，經過8日治療後，昨日在醫院拍片交代進展；片中的他精神不錯，未見氣喘情况。劉少君說：「今（28日）早收到醫生的報告，從我篤鼻得19點，現在已直升至32點。正常來說，35點就是陰性，已有很大進步。除此之外，我的肺部功能本來有花，現在已沒有花，但仍有少少陰影。要慢慢調理，希望盡快於14日內痊癒就最好。」劉少君又鼓勵其他確診者不用擔心，只要有信心，加強自己的免疫能力，一定很快康復。

娛樂組

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