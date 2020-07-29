主持真人騷獲好評 梁祖堯拒造假：唔好睇唔好玩

【明報專訊】梁祖堯主持ViuTV真人騷《調教你男友》上周播映完畢，節目以「真」贏得高度評價，網民留言邊睇邊笑又忍唔住喊。播映以來一直佔據ViuTV網上版最多人收看節目首位，節目結束有人留言已忍不住再重溫，在收看榜人氣爆燈。梁祖堯的facebook有逾兩萬粉絲聯署要求「添食」兩小時番外篇，又有提議開「調教系列」，如「調教」女友、阿爸、外母等。監製楊任豪與梁祖堯接受訪問，梁祖堯自爆背後是惡魔教官，以辣招對付參加者。

記者：唐嘉晞

梁祖堯（阿租）稱節目不是搞笑或烹飪，奇怪會被選中擔任真人騷主持，接受工作的原因是疫情下舞台工作叫停。他笑說：「無錢喎，仲推工作？」他提出合作首要條件是「真」，如果真人騷有造假，他說：「我會唔enjoy，唔好睇又唔好玩。」

節目開始便全情投入，由挑選參加者開始，團隊初構思是6個直男，阿祖認為應有不同性向的參加者，結果找到一對男同志，以及一名跨性別人士（跨仔）。要6男入營作「困獸鬥」，並沒收手機也是阿祖的「辣招」，但他也同樣付出代價，一起入營7日。

不以性取向做噱頭

阿祖形容這個製作團隊「心地好」，參加者中有直男亦有同性與跨仔，但沒有以此做噱頭去炒作。他說：「編審對我說好節目只是一時，好人是一世。不要為節目令參加者被抹黑，節目只要真實呈現。」鏡頭內外參加者都跟阿祖傾心事，他稱今次拍攝得到參加者與他們的女友、幕後成為朋友外，從各人的感情經歷他也有得着。情侶關係得來不易，當身處這世界有很多不開心、無前程、無前景，但不要忘記初心，當初為何在一起。

問及會否徇眾要求有《調教你男友》番外篇？阿祖稱跟製作團隊商量過，大家覺得節目是最完美結束，故不會再剪輯番外篇。至於會否有「調教系列」？阿祖有顧慮，並說：「就算再做『男友』，但化學作用已不同，怕這樣對第二輯的參加者會不公平。」

監製楊任豪稱15集《調教你男友》是全真人騷，安排女特約扮工作人員，發生「嘉儀事件」，女特約跌倒試參加者應變能力，是唯一的設定。節目求真，6個男生的性格不同，眾人的反應也是不能預測，只有靠主持阿祖的臨場控制。入營期間，每晚拍攝後，阿祖還通宵跟工作人員開會，是200%的奉獻。他令參加者似吃了誠實豆沙包，將節目昇華。

監製楊任豪盼有「調教系列」

問及參加者的後續發展？楊任豪稱參加者金錢上所得只是車馬費，工作完了，但肯定每對情侶的感情是有增進的。Sho是跨仔，以9年沒拍拖的單身身分參加學做好男人，節目結束前獲安排認識新女伴，問監製他們是否有發展？他稱兩人沒有進一步發展，給他介紹女仔認識沒有撮合的企圖，就如阿祖所言希望讓Sho拉出天線打開心扉。

至於Jeffrey（魏浚笙）因為參演節目而粉絲激增，監製稱他現在很搶手，會否再合作要再商討。問會否考慮開拍「調教系列」？他稱一切要公司決定，他個人覺得「調教」男友可繼續，從中有反省的不單男友，對女友或老夫老妻也受用。