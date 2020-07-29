蘇菲端納疫下誕B女 《權力遊戲》為嬰兒取名提供靈感

蘇菲端納一索得女，她跟夫婿Joe Jonas都感興奮。

【明報專訊】美國男團Jonas Brothers成員Joe Jonas與《變種特攻：黑鳳凰》女星蘇菲端納（Sophie Turner）趁結婚一周年再添喜訊！他倆昨日發表聯合聲明，宣布首名愛情結晶品已經出世，但其他資料一概保密。據娛樂網站TMZ報道，年僅24歲的蘇菲一索得女，嬰兒取名Willa，估計是從她主演HBO劇集《權力遊戲》角色取得靈感。

昨日有外國傳媒報道，現年30歲的Joe Jonas與比他年輕6歲的妻子蘇菲端納，已經榮升父母，他倆隨即透過經理人發表聲明：「Joe與蘇菲興奮地宣布，二人的孩子出世了。」不過，對於嬰兒的性別、名字或出生日期等私隱，一律未有提及。

上周三低調產女

據娛樂網站TMZ引述知情人士透露，上周三蘇菲在洛杉磯某醫院順利誕下女嬰，取名Willa，目前母女平安，「蘇菲與Joe初為人父母，感到非常興奮，並已第一時間通知親友」。

二人早在2016年拍拖，直至去年5月到「賭城」拉斯維加斯註冊結婚，同年7月再赴巴黎舉行婚禮，今年2月傳出喜訊，《美國周刊》爆料指蘇菲已懷孕，但她拒絕承認或否認，其後她接受名嘴康倫奧拜恩（Conan O'Brien）訪問，自認是性格內向的「宅女」，可以整日足不出戶，因此疫情帶來「禁足令」對她毫無影響，暗示她樂得躲在家中安胎。

蘇菲產女之後，網民對於女嬰取名Willa頗感興趣，有《權力遊戲》粉絲認為，此名字不止一次出現劇中，包括在第5季由童星Karla Lyons扮演的小野人，以及去年播放最後一季，由Alice Nokes飾演臨冬城的僕人，巧合地都叫Willa，對於童星出身並演足8季《權力遊戲》的蘇菲來說，她從劇中角色取得靈感，藉此為女兒命名，推測合情合理。

湯賀蘭公開認愛

提起蘇菲，她跟英國劇集《異世奇人》女星Nadia Parkes是閨密，除了邀請對方出席婚前派對外，更一手撮合她跟《蜘蛛俠：決戰千里》男星湯賀蘭（Tom Holland）的戀情，令二人在疫情期間，於倫敦寓所同居兼避疫，感情一日千里。

湯賀蘭昨日透過社交媒體首次公開Nadia照片，正式確認女友地位，有意要把戀情公諸於世。相中Nadia戴上口罩，背向一片烏雲，然而雲中透出陽光，喻意相當明顯。