兩劇宣傳 無綫實施限聚採訪 苗僑偉：未拍過《愛‧回家》點紅呀

【明報專訊】新冠肺炎在香港爆發第3波疫情，政府昨日起再度「加辣」防疫措施。無綫將軍澳電視城早前在施匡翹與宣傳人員阿佳確診新冠肺炎後，已大規模全面消毒，添置智能測溫消毒通道，以及有限度開放傳媒採訪。昨日無綫於電視城舉行劇集《愛‧回家之開心速遞》及《迷網》兩個宣傳活動，米雪及苗僑偉客串演出《愛‧回家》，拍攝時不少劇中演員一同亮相，無綫免聚集太多人，只安排攝影記者入內。米雪與苗僑偉表示，除做好防疫措施，更會多鍛煉預防「中招」。苗僑偉開心客串，笑言：「未拍過《愛‧回家》點紅呀！」

苗僑偉（三哥）和米雪昨日為《愛‧回家之開心速遞》客串一集，他們劇中做回本人，擔任新舖開張的剪綵嘉賓。由於疫情關係，是次探班只安排攝影記者入廠拍攝，文字記者則於廠外待拍完後，再訪問藝人。拍攝期間，其他演員不用埋位都戴上口罩。米雪與三哥接受訪問時除戴口罩，亦隔着膠板保持距離。

處境劇演員像一家人

米雪覺得拍處境劇很好玩，成班演員感覺好像一家人。三哥也有同感，他說雖然只客串一日，但都非常開心，見到《愛》劇一班演員之間非常熟，大家發揮得很自然，演技爐火純青，劇情又開心。問到監製可有邀請他們演多幾集？三哥稱《愛‧回家》向來多人看，之前歐陽震華拍完都很多觀眾喜歡，還破了紀錄：「我們都來叨下光，未拍過《愛‧回家》點紅呀！」兩人又指大家在廠內都很小心，做足防疫措施，未埋位前會戴口罩，拍完會立即消毒。

米雪勤做運動防中招

三哥有份參演的《飛虎之壯志英雄》可有因疫情停工？他表示一直都有開工，日前單日錄得140多宗確診個案時，曾停了幾日，昨日又復工。三哥直言劇組在疫情期間也加強防疫措施，會消毒拍攝現場，而導演和攝影師等工作人員也在開拍前做了檢測，始終演員拍攝時不能戴口罩，這樣開工會安心點，大家亦會保持安全距離，還有最緊要多鍛煉提高抵抗力。米雪亦表示現時都保持勤做運動，增強體質和心肺功能，預防「中招」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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