高海寧拍內地劇摑女主角惹熱議

楊明（左）稱上次禁晚市堂食，他的食肆生意下跌三四成，所以他也不是很樂觀。高海寧（右）則稱疫情嚴峻，她主演的《七公主》停拍外景一星期。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】楊明、高海寧及陳曉華昨日於將軍澳電視城宣傳劇集《迷網》。高海寧有份參演新劇《七公主》，因應疫情及政府最新規定，停拍外景一星期。她覺得是好事，為演員、幕後和市民着想，她不介意因此延遲一星期煞科。

談到她在內地劇《三十而已》中掌摑女主角江疏影一幕，引起內地網民熱議。高海寧很開心客串幾場，沒想到引起話題。有人讚她演得好，也有人說她不夠資格掌摑江疏影？高海寧表示後者只是個別人士說法，她沒不開心，大部分人都讚好看。高海寧說只拍了兩日，首日第2場便是掌摑戲，初時不熟，不知是真打還是借位。她稱事前有溝通，江疏影還嫌她力度不夠；導演為了演員情緒連貫，要求一take過，她們最後兩take搞掂。有否帶挈到內地搵真銀？她自言拍時沒想賺錢，當一個體驗，反應超出預期，有機會都想再試。

楊明店縮短營業時間

昨日實施全日禁堂食首日，身為5間燉湯店老闆的楊明表示，有很多事要處理，未看到實質數字，不過之前限制晚市堂食，5間舖的生意額共下跌三四成：「雖然不是很樂觀，但希望配合政府措施抗疫，齊心協力捱過去。（最壞打算會否先關掉一兩間？）不排除，暫時希望長工有工開，會縮短營業時間，讓員工在這段時間多留在家。」

陳曉華開工做足防疫措施

陳曉華笑指在熒幕上看回自己處女演出感尷尬，發現有很多不足之處，演得不夠自然，說話聲線又太高音：「有人建議我每日讀報練習，試了兩星期，希望有改善。當時第一次拍劇驚NG，所以想一口氣把對白講出來，語速很快，後期配音自己都跟不上。」她正為首套擔正新劇《異搜店》拍廠景，她表示開工時做足防疫措施，未埋位不會除口罩，也自備消毒噴霧周圍噴。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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