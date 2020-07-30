被指主持電台節目拒戴口罩 梁思浩：主動提出停工

梁思浩（左起）主持D100節目時傳聞拒戴口罩，但他的拍檔陳彥行和李麗蕊均有戴上。

【明報專訊】新冠肺炎疫情嚴峻，網台D100為安全下令所有DJ要戴上口罩做節目，不過梁思浩日前跟李麗蕊、陳彥行主持D100節目《大家「真」風騷》時，沒跟從指引戴口罩開咪，雖然他解釋「講嘢太快，戴口罩會影響大家收聽」；不少網民留言批評他行為自私，未有顧及同事感受。昨日有消息指思浩因堅拒戴口罩主持節目，未能跟D100方面達成共識，D100高層接受傳媒訪問時表示，會找其他人暫代思浩位置，待疫情緩和再打算，並強調雙方平心靜氣商量，並非「吵大鑊」。

思浩接受《明報》電話訪問時表示要「以正視聽」，他強調是自己主動向D100提出暫停主持工作，並非如外間所說。思浩指疫情下，電台錄音室太多人，他擔心交叉感染，故他付錢租用錄音室主持節目，D100方面卻要求他返回數碼港的錄音室做節目。

思浩又叫大家可看回當日節目，他跟拍檔李麗蕊和陳彥行保持一定距離；至於他戴口罩低過鼻，他解釋是要唞氣，更以歌手唱勁歌比喻自己說話快，戴着口罩如何唱歌？他自言講說話快需要很多空氣，口罩蓋過鼻會唞不到氣，所以才把口罩拉低，若這樣都不可以，也沒法子，故主動提出暫停去電台工作，反正他有兩個節目要拍攝。問到何時再開咪？思浩沒正面回應，只表示疫情下大家好好保護健康；說到聽眾向電台反映不捨他，思浩稱也沒辦法。

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