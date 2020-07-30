胡鴻鈞自認浪漫情人 恨孖蔡思貝情侶檔搵真銀

【明報專訊】胡鴻鈞過往對工作及緋聞都抱佛系心態，工作來到便做，有緋聞就繼續傳懶去解釋，到今年踏入3字頭，醒覺男人應該三十而立，在任何方面，都要讓大家明確清楚他的方向。胡鴻鈞形容自己是一個不安於現狀、不甘平凡的男人，好勝心唔輸得，好處是會不斷鞭策自己進步，壞處是太過着重勝負，忽略過程感受，現在會嘗試取得平衡。

胡鴻鈞表示如果完全無欲無求，什麼都無所謂，可能會令自己進步速度減慢，他說：「我好清楚這一刻，不可以很舒服去過着太多安穩的生活，這一刻想趁還有空間、條件和本錢，在事業上衝刺。有多點新嘗試，可能到40歲，很幸運地有了家庭，到時會比較想追求安穩一點的生活，陪下老婆和仔女。」

三十而立 專注工作

今年踏入30歲的胡鴻鈞，未有被家人催拍拖，因覺得他仍很年輕，他說：「正所謂男人三十而立，我想在事業上再拼搏一點，攀上更高位置，現在會放多些時間專注事業，兒女私情就隨緣吧。當然不會完全抗拒，可能會遇到一段健康穩定感情，令我在事業上更有動力也未定，但現在真的尋覓中，30歲也不想胡亂去展開一段感情關係，不想浪費雙方時間，真的要經過深思熟慮、花一段長時間相處，如果大家都希望有一段認真和長久的關係，才會開始。」

家人從沒有過問他的感情事，知兒子已30歲大個仔，只要不亂搞男女關係就ok，他自問一向無異性緣，認為桃花不多是好事，可以專心工作。

送女伴驚喜 關係保鮮

胡鴻鈞強調與大多數男人一樣，有看過AV，很正常，但不會沉迷。他自言對於過往的女朋友，也算是個浪漫的人，有時會製造小驚喜𧨾對方開心，他說：「我不是一個安穩的人，很怕一段關係太過安穩，有時互相為對方準備驚喜，可令一段關係更加保鮮。」

與許廷鏗的名字纏繞多年，最近緋聞轉移到蔡思貝身上，他語帶輕鬆說：「希望對方不介意，最怕影響到別人，幸而大家對這些新聞都一笑置之。反而希望多些熒幕情侶檔工作搵真銀，只要大家喜歡，我們非常之歡迎。在演戲上，她是我的導師，會分享很多工作上的心得，對我來講很有幫助，都想和她合作，我們經常講有機會大家拍劇都幾好玩，即使拍咀戲亦不尷尬，大家是專業演員，只要劇情需要就無問題。」

行動證明 無入錯行

因家人做生意，對他亦有所期望，但胡鴻鈞自知太容易信人，不是做生意材料，回想當初決定入娛樂圈曾遭家人大力反對，更因簽約問題與家人一度鬧翻，他說：「家人最擔心是影響學業，我就用行動證明兩邊都可以兼顧，最終順利大學畢業，滿足了家人期望，亦容許我為喜歡做的事拼搏，現在十分支持我。」

他表示工作上依然想着重在音樂方面，至於演戲希望有更多新嘗試，他說：「我想試試演專業人士，如律師、醫生，因為知道有生之年在現實都做不到。」

服裝：Nuper @ MYND Store

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com