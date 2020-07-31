投訴鄰牀咳嗽不戴口罩 鄧達智病况轉差：救我

【明報專訊】62歲時裝設計師鄧達智於上周五（7月24日）初步確診新冠肺炎，於28日晚送往聯合醫院接受治療，在醫院負壓病房留醫。他昨日接受《明報》訪問時透露，入院後持續出現喉嚨痛、發燒、忽冷忽熱等病徵，院方為他提供口服藥物及打針注射，但他的身體健康狀况和心情愈來愈差。他忍不住呻辛苦：「今日（昨日）中午前打過針，現在發燒兼發冷，好需要休息。可是……幫我、救我，我住聯合醫院的雙人病房，鄰牀的病人不斷咳嗽，兼經常不戴口罩，我已投訴過，卻執行不力，不戴口罩依然故我。現在我發燒又發冷，非常辛苦。」

早前確診的施匡翹與經理人劉麗萍（Apple姐）狀况良好，分別由醫院轉往鯉魚門度假村隔離。施匡翹前晚做網上直播，提到她之前相信「食鹽可以對抗肺炎」，被不少網民嘲無常識，她說曾為批評及攻擊不開心，並稱好多醫生都提議一般感冒可以用鹽水漱口，不是特別事。

麥德羅劉少君有望出院

麥德羅前日轉往上水北區醫院，他表示昨天精神幾好，沒有屙嘔、無發燒和咳嗽；有抽血及抽取鼻腔內組織檢查，如果夠35分便可以出院。劉少君昨日入院第10日，昨日抽血及第一次篤鼻，如兩次篤鼻都是陰性，合格就可以出院。施匡翹師弟謝高晉昨日在駿洋邨隔離最後一天，晚上可以離營，他期待盡快回家。

新城再有人確診

衛生防護中心昨稱，新城電台群組累計有6人確診，昨增一人初步確診。新城知訊台執行總監程凱欣於7月22日確診新冠肺炎，3日後一名營業部員工確診。昨日初步確診者是跟程凱欣同主持生活品味節目的嘉賓主持Raymond Ho。

記者：林蘊兒

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