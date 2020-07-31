香港戲院商會發聲明倡業主減租 黃百鳴：懇請共渡時艱

【明報專訊】本港自7月初爆發第三波新冠肺炎疫情，戲院由本月15日再次停業至今，飽受重創。香港戲院商會昨日向全港戲院業主發出公開信，稱戲院業在疫情打擊下，票房收入較往年同期下跌近九成，停業期間處於零收入狀態，政府早前對業界一次性的資助，未能幫忙走出困局，已無法繳付租金等費用。

盼按營業額收取租金

戲院生存主要依賴電影，過去5年的八成票房收入來自外語片，但全球多國受疫情影響，電影製作及發行停頓，戲院業即使重開也面對片源嚴重短缺問題，票房難於短期內有改善。商會因此呼籲戲院業主取消底租，改以按租戶營業額收取租金，讓戲院能紓緩租金壓力，否則戲院難以生存，市民將失去最基本的娛樂。

《明報》聯絡戲院商會副理事長崔顯威，問商會會否約見地產商傾談？他說：「過去一段日子有與地產商見面、溝通，希望聲明發出後，業主會明白苦况，回應我們的要求。（如地產商不同意，預計未來半年有多少戲院面臨結業？）基本上不可能支持營運落去，要睇個別公司會否繼續投放資源。現時全港有61間戲院，僱用2500人。」

Cinema City老闆黃百鳴表示疫情持續近半年，各行各業受嚴重打擊，他說：「縱然政府有『保就業』資助，但作用不大，人工只佔開支10%，戲院租金卻佔80%，所以懇請各業主考慮按營業額收租方案，同業界共渡時艱。」

記者：柯美