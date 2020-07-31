碧咸長子布魯克林拍拖食「牛肉乾」 9歲哈七陪大嫂試衫

布魯克林（右）前日到維多利亞（左）經營的時裝店取走一袋新衫，未知他得悉母親下令裁員20人之後有何感想。

【明報專訊】英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）的21歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），本月初跟《變形金剛：殲滅世紀》25歲女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）訂婚，預計明年舉行盛大婚禮。前日二人在倫敦拍拖購物，布魯克林最疼惜的幺妹哈七（Harper Seven）樂做「電燈膽」，負責陪未來大嫂試衫兼拍照，表現親暱，可見妮歌還未入門，已經「融入家中」。

據英國《每日郵報》昨日報道，布魯克林與未婚妻妮歌拉佩斯前日現身倫敦街頭，二人戴上口罩，一身休閒便服，感覺輕鬆自然；反觀9歲哈七則以「潮人」造型亮相，被指打扮過分成熟，跟實際年齡不符，而且口罩欠奉，未知被她拖着行街的妮歌有何感想？

哈七打扮過分成熟

一行三人到了「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham）經營的時裝店掃貨，最後滿載而歸，帶着一大袋戰利品離去。據狗仔隊偷拍照片可見，當布魯克林離開商店，準備登車離去時，才發現違例泊車後，車頭玻璃已被貼上告票。

事後妮歌透過社交媒體IG Story上載她跟哈七在時裝店試身室內的自拍照，看來哈七已盡得大哥布魯克林真傳，攝影技術相當可靠。還記得本月中布魯克林宣布求婚成功時，他在社交媒體公開跟妮歌擁抱合照，亦是出自哈七手筆。

碧咸嫂時裝店裁員

提起維多利亞，自從妮歌跟布魯克林拍拖後，她就成為未來奶奶的忠實粉絲，當日她跟布魯克林公布婚訊時穿著的黃色長裙，正是來自同一時裝品牌。不過，據英國《太陽報》報道，長期經營不善的維多利亞時裝店，面對新冠肺炎疫情夾擊，損失加倍慘重，繼今年4月她下令30名員工放無薪假，事件曝光令她受到千夫所指後，最近再傳她將解僱20名員工，藉此為公司「止血」。

據報維多利亞旗下時裝品牌連年虧本，就以2018年為例，該公司錄得高達1230萬英鎊（約1.24億港元）虧損，英國《太陽報》引述知情人士透露，裁員對維多利亞來說是「艱難的決定」，此舉是為保住大部分員工「飯碗」。問題是，對於坐擁3.55億英鎊（約35.8億港元）身家的碧咸夫婦來說，裁員可是迫不得已的最後一著？