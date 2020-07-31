【開箱】韓國綜藝疫境求生 《夏日假期》鄭有美崔宇植平凡是福

【明報專訊】新冠肺炎肆虐全球，韓國演藝界難免受到衝擊，然而製作團隊應變迅速，例如韓片《狩獵的時間》放棄在戲院上映，改於影視串流平台Netflix上架；歌手大搞網上簽名會及演唱會，男團防彈少年團（BTS）早前舉行網上收費騷，吸引75.6萬人次收看，勁賺1.4億港元。就連過去慣性出國拍攝的綜藝節目，最近亦改於韓國本土取景，《夏日假期》正是代表之一。

外國取景收視有保證

韓國高收視綜藝節目如SBS電視台的《叢林的法則》、tvN《尹食堂》及《在當地吃得開嗎？》等，一向在外國取景拍攝，又如李瑞鎮、朴敘俊、尹汝貞及鄭有美主持的《尹食堂》，一連兩季分別到峇里島及西班牙開設韓式餐廳，以飲食作文化交流，不但創下平均收視率達11%及13%佳績，就連內地電視台亦「借鏡」。

不過，自從新冠肺炎疫情爆發後，電視台難以出國拍攝，綜藝節目被迫全面本土化，既可減輕製作成本，又可推動本土經濟及文化，可謂一舉兩得。韓片《屍殺列車》鄭有美與《上流寄生族》崔宇植合演tvN旅遊真人騷《夏日假期》，剛於本月17日首播，香港觀眾可透過tvN Asia頻道（Now TV 155台／myTV SUPER 505台）同步收看。

同居生活不設任務

節目講述鄭有美與崔宇植兩個同門師姊弟，結伴到江原道高城郡共度暑假。二人同住一間小屋，屋外有一塊田地，栽種蔬果。屋內擺設充滿懷舊風味，早前有報道指，室內設計帶有日式風情而惹起爭議，電視台斥資裝修才可繼續拍攝。

鄭有美的「大家姐」個性，悉心照顧「弟弟」崔宇植，除了廚藝了得，又帶備多本好書，鼓勵崔宇植閱讀。過去甚少參演真人騷的崔宇植，呈現不懂做家務的真實一面，例如他以洗碗布去抹地，令觀眾目瞪口呆。

《夏日假期》展現藝人的平凡面貌，就像普通人一樣，閒時喜愛畫畫、放狗及拍照，有時踏單車到便利店購物。節目不設任何指定任務，也不需要他們經營餐廳，或者開設民宿招待客人，純粹是鄭有美與崔宇植的日常生活。

疫情下治癒心靈

不過，劇組為了增加話題性，首集邀請韓劇《梨泰院Class》男星朴敘俊當嘉賓，跟鄭有美及崔宇植共度兩日一夜，他們一起散步、游水和用餐，觀眾看着他們率性的交流而感到窩心。有一幕講述朴敘俊突然收到好友、男團BTS成員V來電，聊到他正為晚餐該吃什麼而煩惱，又提醒崔宇植借了他的泡菜盒未還，溫馨又搞笑。

除了《夏日假期》外，最近有多個以韓國為背景的旅遊綜藝節目，包括呂珍九、成東日及金希沅主持的《小屋漫遊韓半島》，講述3個男人駕着露營車在韓國流浪的過程；諧星李壽根主持的《李食堂》今晚（31日）首播，講述他在江原道獨自經營食店的故事。《當地吃得開嗎？韓國篇》找來當地名廚Sam Kim與歌手鄭世雲、尹斗俊等，開設只做外賣的意式餐廳，還有李勝基與車太鉉的《首爾人出城記》，二人走出城市去到鄉村尋根，都是在疫情下治療心靈的產物。