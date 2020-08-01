劉少君戰勝新冠肺炎康復出院 麥德羅羨慕好友：等同中六合彩

劉少君出院後入住尖沙嘴某酒店暫時休養，他展示一份醫院文件的副本，證明康復及已有抗體。

【明報專訊】新冠肺炎第三波疫情爆發後，確診數字持續上升。上月中爆出麥德羅與女友劉麗萍（Apple姐）、歌手施匡翹、宣傳人員阿佳先後確診，而曾分別跟麥德羅、施匡翹有接觸的劉少君及新城電台高層程凱欣亦確診，引起「娛樂圈群組」恐慌。由麥德羅最先確診至今約兩星期，施匡翹與Apple姐日前已出院轉往隔離營，劉少君昨日亦康復出院。還有跟確診者有密切接觸的謝高晉、新城DJ林子謙、雷深如（J.Arie）都完成隔離期。仍留院的麥德羅羨慕好友劉少君出院，說對方如中六合彩。

劉少君昨午開心拍片向傳媒報喜，說完全康復，可以出院，他稱在醫院治療11日，已完全復元。他又多謝所有醫療團隊細心照顧，特別是他的主診醫生決斷英明，還有多謝關注及關心他的人。

劉少君曬文件證康復有抗體

劉少君昨午離開伊利沙伯醫院後，入住尖沙嘴某酒店暫時休養，他說大致上慢慢回復精神，亦有了抗體，這段時間會少些病毒入侵，令他十分安慰。他展示一份醫院文件的副本，證明他沒事及已有抗體。他再次多謝香港醫護界所有的醫務人員細心照顧所有病人，甚至一個小工，每個地方都消毒得非常細緻，他好欽佩、敬佩。希望大家有個衛生環境，最緊要注重衛生。

麥德羅盼兩三日後有好消息

麥德羅日前因身體指數回落，要求轉院，現於上水北區醫院。對於好友劉少君康復出院，麥德羅感到羨慕，他恭喜劉少君，形容可以出院等同中六合彩，他都希望出院，盼兩三日後有好消息公布，體會到健康比財富更寶貴。他表示現時沒有不適，他為自己及大家打氣。

施匡翹與Apple姐入院後身體狀况良好，未有不適，日前分別被安排出院轉往鯉魚門度假村隔離營。

謝高晉林子謙隔離期滿回家

施匡翹師弟謝高晉及新城DJ林子謙前晚在駿洋邨隔離期滿，可以回家。謝高晉開心在社交網分享回家視頻，大叫：「我返嚟喇！」又抱着愛貓影相。

J.Arie出關繼續宣傳新歌

J.Arie（雷深如）轉做獨立歌手，由歌曲創作、拍攝MV到派台宣傳都親力親為。早前她推出新歌《雙面哈菲》，找宣傳人員阿佳幫手，對方曾陪她到電台及無綫節目接受訪問。阿佳上月確診新冠肺炎，J.Arie隨即接受病毒檢測，幸結果呈陰性。但她為慎重起見，在家自我隔離14天，前日隔離完畢。

J.Arie昨日正式復工，繼續宣傳新歌，更一日內連做近10個傳媒訪問，以濃縮宣傳日子，減少外出工作風險。她說：「隔離期間，除在家專心創作新歌打發時間，還狂煲韓劇，最近迷上金秀賢主演的《雖然是精神病但沒關係》，還一邊煲劇一邊狂扭呼拉圈及踩健身單車，成功減磅。」她承認疫情未爆第三波前曾掉以輕心，今次有身邊同事確診，感到疫情似殺到埋身，現隨身帶備消毒噴霧及勤洗手，除了面對鏡頭做訪問外，全程都會戴口罩。她祝阿佳早日康復，大家健康再一起工作。

記者：林蘊兒