女主角粉絲要求保留戲分 《錢的盡頭》8集減半推出 三浦春馬遺作9月首播

松岡茉優（左）哀求劇組保留三浦春馬（右）在《錢的盡頭是愛情的開始》戲分，好讓觀眾可以欣賞他的遺作。

【明報專訊】日本片《進擊的巨人》男星三浦春馬於上月18日在東京寓所自縊，終年30歲。他在生前拍攝的TBS電視台日劇《錢的盡頭是愛情的開始》，有傳因此胎死腹中，幸好經過同劇女主角松岡茉優和粉絲懇求下，電視台終於回心轉意，決定把全劇縮減至4集，盡量保留三浦的演出部分，並按照原定計劃在9月首播。

《錢的盡頭是愛情的開始》是經典日劇《一公升的眼淚》編劇大島里美的最新作品，故事講述三浦春馬飾演玩具製造廠的太子爺，因為生活揮霍無度，於是被調派到財務部，重新學習理財之道；日本片《小偷家族》女星松岡茉優扮演財務部小職員，一直奉行「清貧」的生活哲學。兩個價值觀完全相反的主角走在一起，三浦更意外搬進松岡家中，發展出一段輕鬆奇趣的愛情故事。

三浦春馬自殺前數天，才透過社交媒體向粉絲宣布他接拍《錢》劇的消息，而在死訊公開當日，他應該到拍攝現場卻「失蹤」，直至工作人員登門，才發現他已自縊身亡。早前有傳《錢》劇只拍竣第1集，雖然可易角重拍，但要顧及同劇演員及工作人員的心情，所以《錢》劇很大機會抽起不播。

主持旅遊節目收視5.8%

據日本傳媒引述電視台消息，首次跟三浦春馬合作的松岡茉優，不忍拍檔的心血白白浪費，於是向劇組苦苦哀求，加上網民推波助瀾，終令電視台收回成命，目前只待大島里美修改劇本，把原本全劇8集大幅刪減一半，盡量保留三浦戲分，其他演員繼續拍攝，並按照原定播出時間，在9月15日推出。

近年工作不斷的三浦春馬，有份參演電影《信用欺詐師：公主篇》上周開畫；他主唱新歌《Night Diver》亦已上架，並透過朝日電視台音樂節目《Music Station》首播MV。另一方面，三浦跟女歌手Juju合作主持的NHK電視台旅遊節目，前晚播出第1集，平均收視率錄得5.8%，成績相當不俗。劇組在節目播出前，先打出字幕以示悼念，至於餘下兩集將留待8月20日及27日播出。