《BG2》結局高收 木村拓哉恨拍第3季

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉主演朝日電視台新劇《BG～貼身保鑣2》，受到新冠肺炎疫情影響，不單推遲兩個月開播，今季亦由原本10集縮減至只有7集，不少「人山人海」的群戲，以及大規模的動作場面，都因此而刪減掉。幸好觀眾繼續支持，前晚播出第7集結局，邀請木村好友兼歌舞伎藝人市川海老藏壓軸客串，刺激收視率回升至16.7%，僅次於首集17%的最高紀錄，成績相當理想；而全季平均收視率亦達到15.4%，比上季的15.2%為佳，台前幕後的努力總算沒有白費。

據日本雜誌《女性自身》引述消息人士指，《BG2》雖然被迫刪減3集，但工作人員士氣高昂，尤其是木村拓哉更表明，希望朝日電視台考慮開拍第3季，好讓劇組能再次並肩作戰。

《BG2》結局後，木村拓哉透過社交媒體Instagram（IG）撰文感謝粉絲捧場，又說天氣炎熱，請大家小心中暑和病毒感染；對於東京的確診人數昨日升至460的新高點，他在微博留言：「哎！460人？不會吧？」繼續呼籲民眾保持警覺。

提起木村拓哉，他的17歲么女木村光希（koki）昨日亦透過社交媒體IG Story上載一張3年前舊照片，亮點不單是她利用手機軟件，把她跟母親工藤靜香變成可愛小狗模樣，還有光希罕見的短髮造型，充滿稚氣。