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BTS爭VMA 3獎 Gaga Ariana 9項提名領先

文章日期：2020年08月01日

【明報專訊】MTV頻道舉辦的VMA（Video Music Awards）前日公布提名名單，以百變天后Lady Gaga和Ariana Grande成績最好，各佔9項提名領先一眾歌手。「新人王」 Billie Eilish和加拿大男歌手The Weeknd各獲6項提名，上述4人將會跟Eminem、Future、Taylor Swift爭奪年度MV大獎。

Lady Gaga和The Weeknd將會爭奪年度歌手獎，跟DaBaby、Justin Bieber、Post Malone一較高下。至於Billie Eilish、Ariana Grande及Gaga則會角逐年度歌曲獎，其他獲提名這獎項的歌手還包括Doja Cat、Post Malone、Megan Thee Stallion和Roddy Ricch。

至於韓國人氣組合防彈少年團（BTS），亦角逐3獎，除了獲提名最佳K-Pop和最佳編舞外，BTS亦會跟Halsey、Jonas Brothers、Justin Bieber、Lady Gaga，以及Taylor Swift競逐最佳流行歌曲獎。

受新冠肺炎疫情影響，MTV今年未能主辦記者會公布提名，改為透過社交平台Twitter的新語音功能宣讀名單；因應過去數月居家抗疫，大會亦新增兩個以此為前提的獎項，包括最佳家居MV，以及最佳隔離期間演出。

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