《午夜快車》《烈血暴潮》導演 阿倫柏加逝世

阿倫柏加所拍的電影雖然不算多，除了擅長有關音樂的戲外，多才多藝的他還能駕馭不同類型的電影。

【明報專訊】憑《午夜快車》及《烈血暴潮》兩度獲提名奧斯卡最佳導演獎的阿倫柏加（Alan Parker），作品不算多，但大多獲不俗評價，自2003年的《鐵案懸謎》後淡出影壇，據悉近年他久病纏身，延至7月31日不治，享年76歲。

阿倫柏加入行拍戲前，被譽為倫敦最有才華的廣告人；及後受《烈火戰車》監製大衛潘南（David Puttnam）賞識及鼓勵，阿倫為電影《兩小無猜》撰寫劇本，其後更執導由大衛監製的《小鬼頭賊阿爸》和《午夜快車》。《小》片是音樂喜劇，講述兩大黑幫為爭奪龍頭勢力而展開火拼，所有角色卻由兒童擔綱，他們的武器變成發射忌廉的機關槍，被視為最奇特且最具風格的兒童電影之一，由茱迪科士打（Jodie Foster）主演。

擅長拍音樂電影

殿堂級音樂劇巨匠韋伯（Andrew Lloyd Webber）形容阿倫是「其中一名真正懂得音樂劇的電影導演」。阿倫除了執導過韋伯原創、麥當娜（Madonna）主演的《貝隆夫人》外，《我要高飛》、《迷牆》和《追夢者》都是音樂電影，《迷牆》更是把搖滾樂隊Pink Floyd的概念大碟《The Wall》，加了故事化成影像。

《午夜快車》講述一名美國青年在土耳其走私毒品被判刑的黑獄故事，由《殺戮戰場》奧利華史東（Oliver Stone）編劇，《午》片獲奧斯卡6項提名，最終捧走最佳劇本及配樂兩獎，阿倫柏加的導演獎敗給《獵鹿者》米高契敏奴（Michael Cimino）。約10年後他憑《烈血暴潮》再次角逐金像導演，可惜又敗在《手足情未了》巴利里雲遜（Barry Levinson） 手下。《烈》片講述真赫曼（Gene Hackman）和威廉達福（Willem Dafoe）飾演的聯邦警探，1960年代到密西西比州調查3名民權人士失蹤的案件，獲奧斯卡7項提名，最終只捧走最佳攝影獎。

《追鳥》奪康城評審團大獎

阿倫柏加失意奧斯卡，另一作品《追鳥》，卻在康城影展奪評審團大獎。該片由《怪奇物語》馬修莫汀（Matthew Modine）和金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演，講述兩名同學先後到越南服役，其中一人更對鳥兒十分迷戀。

至於遺作《鐵案懸謎》，由奇雲史柏斯（Kevin Spacey）和琦溫絲莉（Kate Winslet）主演，講述致力廢除死刑運動的大學教授被學生誣衊性侵，及後再被控告謀殺女同事，他判處死刑之前，指明要某女記者訪問，後者發現了不為人知的真相。阿倫柏加以一部探討死刑存廢問題的電影作為收卷之作。

他曾在一個訪問中表示，自24歲開始當導演，每天都像是打仗，跟自己想法不同的人不斷爭執，包括監製和片商，「電影成本很昂貴，當它變貴時，你就得服務別人」。他稱一輩子都在為工作、為自己及伙伴的權利奮鬥，「使電影可以照我們想要的方式去拍」。

阿倫柏加的噩耗傳出後，不少圈中人發文悼念，《發夢王大歷險》賓史迪拿（Ben Stiller）讚賞他是傑出導演，拍過1970、80年代最好的電影。《窈窕瘋人院》尊古錫（John Cusack）和《追鳥》馬修莫汀分別在社交網留言悼念，馬修表示，拍攝《追鳥》改變了他的人生，認為阿倫的作品會長存影迷心中。