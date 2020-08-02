【開箱】《街邊有食神：拉丁美洲》與炒飯風波

【明報專訊】香港新冠肺炎疫情極為嚴峻，嚴峻得限聚令收緊至兩人、一度全日禁堂食、立法會選舉延後一年；影視串流平台Netflix的旅遊飲食節目《街邊有食神：拉丁美洲》（Street Food: Latin America）上月21日上架，一度登上熱播榜，大概在限聚與不能自由活動的年代，親身體驗變得遙不可及；以雙眼品嘗美食，也算是21世紀人類在虛擬世界的心靈慰藉。

個人特色的街頭美食

上回《街邊有食神》到亞洲，新一季去距離香港更遙遠的南美，其實兩個節目的形式相近，都是訪尋地道美食。第2季第一集先到阿根廷，之後走訪巴西、墨西哥、秘魯、哥倫比亞和玻利維亞。阿根廷的一集，開首拍得十分熱鬧，先是看見足球場球迷的熱情吶喊，之後是布宜諾斯艾利斯街頭在跳探戈的男女，還有街頭巷尾的攤檔和中央市場的人聲鼎沸。不管是球迷必吃的香腸三文治，抑或超多澱粉質和芝士的蛋餅，彷彿都帶着阿根廷人熱情的身影。

6集節目中佔了5集的小店老闆都是女士，她們的秘方和技藝也許傳承自雙親，但不是那種堅守製作傳統食物的廚師；在蛋餅加火腿、把加勒比海風情帶到哥倫比亞美食、加在辣椒的salsas醬，全部可以千變萬化，這些平凡的街頭美食，就是靠不同創意製造了個人特色。

炒飯過冷河 網民惡評

大西洋的另一邊英國廣播公司（BBC）一條舊煮食片段，早前卻忽然被炒熱。事緣來自馬來西亞的搞笑藝人黃瑾瑜（Nigel Ng），他在YouTube頻道會化身亞洲大叔Roger，約3星期前，大叔Roger點評BBC美食頻道主持Hersha Patel去年教人蛋炒飯的片段，言辭刻薄，卻十分惹笑，結果片段熱傳，至今已累計超過808萬瀏覽次數。不少網民不值Hersha不尊重米飯，湧到她的社交網惡意留言，抨擊她「不會煮飯」。

記得電影《食神》嗎？開首周星馳品評各大名廚的美食，第一道菜叫「皇帝炒飯」，他是這樣形容的，「居然將啲米釀喺基圍蝦邊蒸熟，再用原汁吉品鮑魚榨汁，加上官燕嚟炒，表面上睇嚟平平無奇嘅炒飯，其實金雕玉砌，高深莫測，不愧有炒王嘅稱號」。但周星馳最後還是給零分，他說：「水分太多，飯粒太軟影響口感，因為你連炒飯最基本嘅常識都忽略咗，要用隔夜飯炒呀，炒王！」同樣道理，Hersha炒飯令黃瑾瑜最側目的，是她煲完飯還把熟飯拿去「過冷河」，難怪黃開首已說：「誰會怕蛋炒飯。」看到這一幕更立即大叫：「這不是意粉呀！」

大概BBC也注意到片段在瘋傳，以及Hersha Patel受到網民攻擊，所以上周邀請兩人在網上訪談。原來Hersha跟黃瑾瑜早前已相約見面，而且公布將有合作計劃，還叫粉絲要留意。這片段在Hersha的YouTube頻道獲超過74萬次瀏覽。

Hersha接受BBC訪問時澄清，她當時做的蛋炒飯其實按照BBC給她的菜譜，BBC的主播聞言即幽默表示，「我們會負全責」。