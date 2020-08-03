麥德羅出院翌日約劉少君茶敘 網民斥自私 回應有抗體不會播毒

【明報專訊】麥德羅與跟他有密切接觸的好友劉少君，早前先後確診新冠肺炎，他們近日都康復出院；麥德羅形容像死裏逃生，獲通知可以出院如中六合彩般開心。麥德羅出院一日，昨日立即相約劉少君到酒樓飲茶慶祝，兩人精神奕奕開心除口罩拍片。麥德羅說再見好友似生離死別。他們不忘提醒大家飲完茶要戴回口罩，以及勤洗手。不過有部分網民斥他們剛出院周圍去有點自私，應該為人為己，暫時留在家中。麥德羅回應傳媒說他與劉少君已痊癒有抗體，不會播毒，最重要不影響別人。劉少君表示跟麥德羅茶敘一小時便各自回去，互相分享心肺功能如何回復得好。

娛樂組

劉少君上周五（31日）康復出院，暫時住在尖沙嘴一間酒店，麥德羅則在前日出院。兩人昨日相約飲茶，在限聚令下兩人同枱，精神不錯。他們拍片時，麥德羅將口罩拉到下巴位置，劉少君則將口罩放在枱上。麥德羅說：「出院後首次飲茶，跟好兄弟劉少君一齊飲，我們都好開心。」劉少君接着說：「多謝大家關心，疫情仍非常嚴峻，就算老人家得病都不緊要，一定醫到，一定有希望，不要氣餒，大家注重衛生，我同麥德羅這時間會加強體魄，會令心肺功能恢復過來，大家注意衛生。」麥德羅再說：「飲完茶記住戴口罩，同埋記住勤洗手。」

麥德羅再見劉少君：似生離死別

麥德羅所拍的片段則說：「好番後今（昨）日第一次出來飲茶，好耐無飲過茶，今（昨）日同老友劉少君互相問好，真的好似生離死別咁。」劉少君說：「最緊要大家注意衛生及安全，病毒周圍有，我們只要注意衛生就可將病毒擊破。」

劉少君昨日清晨5時半，在尖沙嘴慢跑練心肺功能，他說：「星期日好少車及人，我緩步跑，多些呼吸，吸氣慢呼，會好少少。」他之後到快餐店食早餐。

研究如何恢復心肺功能

麥德羅與劉少君剛出院即相約飲茶，不少網民指他們這麼快出街的行為有點自私，對自己及其他人都不好，還有說他們出來播毒，又將口罩亂放枱面不衛生。對於網民意見，麥德羅說跟劉少君是同病相憐，互相慰問，是健康茶敘。他與劉少君已康復有抗體，不會播毒。他稱會好好休息，做自己鍾意的事，最重要不會影響別人。劉少君希望大家明白他們已康復有抗體，他與麥德羅相聚一小時，分享個過程及研究如何盡快令心肺功能回復得好，之後便各自回去。

劉麗萍昨天離開隔離營

麥德羅女友劉麗萍（Apple姐）昨天亦離開隔離營，她感到好開心，多謝醫護人員照顧及大家的祝福，她稱和感恩，幸好一直沒有不舒服。她說正因為這樣，覺得此病好恐怖，原來不知不覺入侵身體，所以大家要好小心。她祝願未康復的朋友早日康復，希望香港早日戰勝疫情。

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