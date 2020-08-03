入圍佳麗何孟珊自爆被醫生摸手臂 黃庭鋒驗證陳煦凝整容真偽

黃庭鋒（左起）、陳煦凝、陸浩明、何孟珊和丁子朗，昨日出席《我和港姐有個約會》第2場網上直播。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】無綫一連6日進行《我和港姐有個約會》網上直播，昨晚第2炮，安排入圍佳麗陳煦凝與何孟珊分別跟丁子朗、黃庭鋒約會，二人一枱食泰國菜對談。今集加插陸浩明（六號）任「星級網友」，轉達留言問題搞氣氛，但仍有悶場。

黃庭鋒追問陳煦凝被拍到與猛男上街的新聞，她強調自己單身，猛男只是朋友。至於被爆愛收藏名表，陳煦凝自言只得兩隻，其中一隻是勞力士地通拿。她找對象喜歡孝順男，絕不拜金，平時也愛食快餐。談到被質疑鼻和下巴整容，她不介意黃庭鋒以手驗證。

何孟珊自爆選美前是肥妹體重150磅，欠缺男人緣，擇偶喜歡成熟穩重型。她透露任職護士時有不愉快經歷，曾遇醫生摸手臂「抽水」，從此學識閃避保護自己。她被讚似師姐麥明詩，她謙稱笑容有點似，但學歷和修養方面不及對方。

陳煦凝之後受訪表示，暫時專心選美，不想拍拖，傳緋聞有點尷尬，選男友也不愛靚仔，以前的男友都是其貌不揚。何孟珊稱前日24歲生日，與家人食龍蝦和蛋糕慶祝，生日願望是疫情盡快過去。黃庭鋒讚兩名佳麗大方；丁子朗的心水佳麗是郭柏妍。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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