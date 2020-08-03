伴侶離開隔離營 鄧達智等食愛心靚粥

【明報專訊】62歲時裝設計師鄧達智上月24日初步確診新冠肺炎，目前在醫院接受治療，留院近一星期，他形容身體康復進展理想。他昨日接受《明報》電話訪問，有信心日內有機會獲准出院：「我的主診醫生檢查後，認為我現時的身體情况不差。當初我受感染其實一直沒有明顯病徵，可是入院時的病毒數值不是太理想，才需要打針和服用重藥，相信已有好轉。入院差不多一星期，我沒有咳嗽、肺部也沒有花，明（今）天會再進行CT Value測試，如果最新的指數良好，醫生就可以決定幾時批准我出院。」

鄧達智解釋前幾天發燒及感到忽冷忽熱，都是注射藥物後的副作用，現時停止打針已沒再發燒。

他的同性伴侶陳梓欣（Clement），昨日離開駿洋邨隔離營，返回寓所休息。鄧達智自言確診前5日，要趕新書及有感冒，沒跟Clement見面，扣除那段時間，所以Clement只隔離一星期。工人姐姐跟他同一屋簷下，要在隔離營兩周。他說：「Clement返家後會親手煲愛心瑤柱粥，明（今）天帶過來由護士代領轉送入病房。由於好多朋友連日來送不同東西來醫院慰問，護士投訴房間已爆滿，不可再接收太多。」

記者：林蘊兒