余香凝為學業無緣加盟Super Girls 成員吳嘉熙：好彩唔使一齊捱

【明報專訊】余香凝（Jennifer）與吳嘉熙（Cheronna）受疫情影響工作減少，早前她們跑到錄音室找音樂監製訴心事時碰頭，因而觸發音樂靈感，一起創作了合唱歌《天地分裂》，擦出火花。Jennifer自爆跟Cheronna所屬的女子組合Super Girls（SG）頗有淵源，本來是成員之一，可惜因事最終被飛，令Cheronna大感錯愕。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

談起這次無心插柳的合作，Jennifer感覺奇妙，她說：「我之前已為自己作過曲，今次是首次以這模式，跟Cheronna和監製困在錄音室，一起拋出各自的構思，然後好似砌積木般，將大家想法砌埋變成一首有故事的歌。」Cheronna也愛上做唱作歌手，除了作曲，近期還學習編曲和混音，希望未來的作品，加入自己喜歡的音樂元素。

她和Jennifer自認文筆一般，在填詞上需要找專業音樂人合作，二人都好開心今次跟音樂團隊合作愉快，透過《天地分裂》講述人性的極端想法，Cheronna說：「好似好多人覺得做藝人要瘦才靚，但人生苦短，有時想滿足食慾，卻要節食減肥，為了討好別人，就有天使與魔鬼的掙扎。」

Jennifer喜與SG成員合作

Jennifer稱與Cheronna同屬易肥女生，所以減肥是兩人的熱門話題，還有音樂、是非、戲劇等，無所不談，她爆料說：「我跟SG同公司認識很久，近期多了機會跟各成員合作，之前跟Aka做直播唱歌，最近跟Cheronna合唱，稍後跟Yanny合作拍劇，又跟她學烹飪，之前在Jessica婚禮上搶到花球。其實我本來是SG其中一名成員，當年我17歲試鏡，公司已揀了我入這個女子組合，但我仲讀緊書，時間上控制不到，最後不了了之。」Cheronna聞言反應很大，並說：「連我都不知這件事，她算好彩，不用跟我們一齊捱，現在她作個人發展更精彩，而且Jennifer年紀細一截，跟我們走在一起感覺很大分別，哈哈哈。」

Cheronna接受拍裸露戲

Jennifer表示羨慕SG能歌善舞，Cheronna直認過團體生活很開心，招攬對方多合作和交流，她說：「我們可以一起學跳舞，其實我們之前報讀戲劇班，試過演對手戲，感覺好爽。」Jennifer大讚對方在新歌MV露玉背之餘，又有大膽親熱戲，效果拍得好好，Cheronna說：「我接受到大膽裸露演戲，不過沒有太多本錢騷，露背ok。」

27歲的Jennifer有感近期演太多母親角色，露口風想趁後生還有魅力，嘗試演性感角色，Cheronna笑說：「她真夠魅力，最近在社交網分享泳裝相，就收到奇怪留言，有網友傳奇怪照片性騷擾她呀。」

場地提供：THE WAVE

髮型：Calvin Tsoi@HAiR（吳嘉熙）、Ken Hui@ii ALCHEMY hair & nail（余香凝）

服裝：Whistles

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