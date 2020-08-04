新垣結衣新劇首播出場35秒

【明報專訊】日劇《今日我至叻》室剛與《乒乓情人夢》永野芽郁合演NTV電視台新劇《傻爸青春白書》，《僱傭妻子》新垣結衣客串飾演室剛的亡妻， 新劇前晚首播，收視率錄得10.3%，成績不俗。故事講述室剛扮演小說作家，在妻子離世後，獨力撫養女兒，視她如珠如寶，因此決定待她升讀大學後，自己再考進同一大學，藉以貼身保護愛女。

新垣結衣透過室剛回憶片段中亮相，二人甜蜜欣賞煙花，她穿上傳統浴衣，感覺清純可愛，可惜她在首集僅出場35秒，粉絲埋怨戲分太少。

早前有日媒指，《今日我至叻！劇場版》11名演員包括賀來賢人及伊藤健太郎等，將會輪流客串《傻爸青春白書》，力撐舊拍檔室剛，首集先由佐藤二朗及磯村勇斗打頭陣。

至於TBS電視台新劇《半澤直樹2》前晚播出第3集，收視率升至23.2%，較上集增加1.1%，不單創下開播新高，更超越NHK電視台晨間劇《聲援》的22.1%紀錄，成為今年最高收視劇集。

在《半澤直樹》首季扮演金融檢察廳檢察官的片岡愛之助，今季再演同一角色，前晚首度登場，兩度向其他男演員的重要部位「施襲」，成為網絡熱話。此外，劇中扮演半澤直樹的堺雅人，下班後經常到訪的食店，最近亦成為粉絲朝聖熱點，日媒指該食店生意額大增，幾乎日日預約爆滿。