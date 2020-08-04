【開箱】韓國真人騷《I-Land》收視低於1% 海外人氣卻高企

【明報專訊】韓國男團防彈少年團（BTS）成功進軍美國市場，躋身國際巨星行列，一手栽培BTS的韓國經理人公司Big Hit娛樂，最近以發掘BTS師弟為名，伙拍有線頻道Mnet推出才藝真人騷《I-Land》，香港觀眾可以透過tvN Asia頻道（Now TV 155台／myTV SUPER 505台）同步收看，至於參賽者表演的歌曲，則可透過應用程式JOOX收聽。

參賽者來自世界各地

《I-Land》由23名來自不同地區的參賽者，經過多場歌舞比賽，爭取組成新晉男團出道。他們來自韓國、美國、台灣、日本及越南等，年齡介乎14至22歲，各人背景不同，例如20歲崔世溫曾參加韓國才藝真人騷《Produce 101》第2季，18歲台灣參賽者王奕翔（Nicholas）是當地著名藝術學校學生，來自越南的22歲韓斌，則是當地著名K-POP舞蹈團創辦人，還有22歲日本參賽者K，曾是馬拉松選手。

製作費高達200億韓圜（約1.3億港元）的《I-Land》，由Big Hit娛樂老闆房時赫擔任總製作人，並邀請韓流天王Rain及唱作人Zico擔任評判，韓劇《奇蹟拍檔》男星南宮民負責為節目旁白，《德魯納酒店》女星兼歌手IU更為節目獻唱主題曲，陣容相當強大。

製作費高達1.3億元

《I-Land》與其他才藝真人騷的最大分別是，它設有專用拍攝場地，樓高3層包括練習室、健身室、醫療室、服裝間、廚房及睡房，並附設大型移動舞台及裝有天窗的巨型客廳。23名參賽者在這設計獨特的建築物內，展開為期113天的比賽。據悉單是興建這個拍攝場地的費用，已高達70億韓圜（約4500萬港元）。

今年6月底首播的《I-Land》，由於超高製作費與強勁幕後班底，開播前已備受期待，可是播出以來，韓國收視率及話題度均不足，至今播出6集，收視一直徘徊在0.3%至0.4%，比同類型節目相差甚遠，例如去年播出《Produce X 101》，雖然鬧出做馬風波，但收視高達3.89%，以有線頻道來說，成績相當不俗，至於捧紅男團Wanna One的《Produce 101》第2季，收視更達5.19%，成為網民熱話。

比賽形式新穎但複雜

《I-Land》韓國收視未如預期，相信與比賽形式複雜有關。23名參賽者分成兩隊，分別是「I-Lander」及「Grounder」，前者可以入住「I-Land」，並享用所有設施，後者只能使用排舞室及食堂，且不能住在「I-Land」，藉此營造兩隊待遇的差別，繼而影響他們的參賽成績。

原來參賽者通過互相投票，選出「I-Lander」及「Gounder」成員，他們通過每集不同主題的歌舞比賽，根據各人表現，再次投票轉換「I-Lander」成員名單，評審亦有權作出改變。這個評選方式雖然新穎但複雜，難以引起觀眾共鳴，再者因為「I-Lander」與「Grounder」成員每集都有機會改變，如果觀眾「中途」加入收看，難以了解比賽進度。

除了節目規則複雜外，韓國觀眾對於才藝真人騷的氾濫程度，亦已產生厭倦感，加上《Produce 101》系列去年捲入做馬風波，韓國觀眾恐對Mnet的同類節目失去信心，亦是導致節目收視低迷原因之一。

海外觀眾踴躍投票

不過，《I-Land》在海外卻受到追捧。截至上周五播出第6集，全球累計有超過1100萬人次收看節目。從上集開始，觀眾可以參與投票，亦令節目的海外關注度上升。在上集撇除因私人理由退賽的金允元，22名參賽者與評審各自選出3名「I-Lander」成員，其餘參賽者全被降至「Grounder」，須再次進行歌唱比賽，等待觀眾投票選出最高票數的6人重返「I-Lander」，12名入圍者將進行節目第2部分比賽，其餘則被淘汰。截至目前為此，6名確定入選「決賽」的參賽者分別是K、李熙勝、朴成勳、梁正元、Jake及Jay。

投票活動由上月24日起至31日止，節目收到全球172個國家及地區觀眾投票，最踴躍投票的地區順序為印尼、日本、菲律賓、美國及韓國，可見《I-Land》深受海外觀眾歡迎。節目下周將會公布最後6位進入第2部分的參賽者，節奏有望加快，加上預告BTS將會亮相，收視有望回升。