鄧達智康復回家歎榴槤慶祝 麥德羅為茶敘事件道歉

【明報專訊】62歲時裝設計師鄧達智7月24日初步確診新冠肺炎，延至7月28日才獲安排送到聯合醫院治療。他的伴侶陳梓欣醫生檢測呈陰性，但也被安排到駿洋邨隔離，日前已返家。鄧達智住院逾一星期，昨傍晚終於出院返回元朗寓所，開心食最愛的榴槤慶祝康復出院。鄧達智接受《明報》訪問，說好想好想家，在家會好好休息，暫不會四圍去。日前康復的麥德羅出院翌日即相約劉少君茶敘，惹網民炮轟自私、播毒，昨日麥德羅認大意，公開道歉。

記者：林蘊兒

鄧達智（William）過去一星期不易捱，入院之初他沒病徵，在負壓隔離病房治療，但受同房的確診病人精神威脅，皆因對方不戴口罩兼經常咳，他被嚇到向傳媒求救。對方調房後，他才可以安睡。入院後他發高燒又發冷，沒有胃口，捱了幾日針藥治療，退燒後才識笑報平安。日前收到好消息，醫生說康復情况理想，快可出院，加上伴侶陳梓欣（Clement）出隔離營後第一時間為他準備愛心餐打氣。

鄧：體內無病毒有抗體

William昨午向傳媒報喜說：「準備出院，醫生通知我驗血報告出現抗體，表示我身體無病毒，做好準備後，畀我返屋企，目前情况好開心，確診4天後才入院，入院後一星期，同身邊人及工作都cut off 咗10日，好想好想返屋企。喺呢段時間，最開心係有好多老朋友、家人及親戚支持，有啲較少交往及少出現的朋友，都喺呢段時間傳短訊畀我打氣及鼓勵。喺醫院一星期，話好辛苦亦唔係，除咗打針、食藥時較辛苦，發冷發熱發燒，其他時間醫護都照顧周到，好難得的一個經驗。」

他獲衛生署簽紙確認可以出院，醫生稱他體內有抗體，這3個月對病毒的抵抗力最好，他不用太擔心。他為自己安全計，會留家一段時間，會保持社交距離。由於William於7月初慶祝出新書時跟徐小鳳、黃淑儀等聚會，他表示小鳳姐也有致電慰問，她也有做檢測，沒有受感染。昨傍晚鄧達智離開醫院，Clement接他返回元朗寓所。

麥：對不起所有朋友

娛樂圈確診群組先後有劉少君、麥德羅、Apple姐先出院。麥德羅出院翌日與劉少君到酒樓飲茶，兩人互相問好談感受，但遭外界鬧爆，有擔心他們播毒。昨日麥德羅拍片公開道歉。麥德羅先說對不起，稱看到一些報道不開心。提到劉少君當日相約他到住所樓下的酒樓飲茶，他們想分享喜悅，亦想提醒大家在醫院要注意衛生，瞓覺也要戴口罩。他說：「出來飲茶不對，是大意，跟大家講對不起。多謝這兩星期醫護人員照顧，還要向受影響的家人說對不起。希望大家就算確診康復後，亦不要約朋友飲茶，盡量留在家中調理身子及煮飯，總之不要外出應酬，出席不必要約會及聚會，祝好友身體健康，注意衛生。對不起所有朋友，我做錯了事。」跟麥德羅同時入院的施匡翹出院後仍在隔離營，另一宣傳人員阿佳目前仍未出院。

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