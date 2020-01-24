黎瑞恩為創就業 克服舞台劇恐懼 馬浚偉演嘴賤CEO 參考無綫高層

【明報專訊】馬浚偉與黎瑞恩從未合作過，將於舞台劇《男人40 CEO》有機會在台上碰頭，兩人性格南轅北轍，當計劃周詳，不斷進修增值的馬浚偉遇上佛系隨緣接工作的黎瑞恩，出奇地有默契及火花四濺。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

與馬浚偉（馬仔）首次合作，綵排了幾個月，黎瑞恩（小恩子）已覺得幾好玩，還表示對於無記性的她絕對是個新挑戰，獲馬仔特地幫她上堂，講解舞台劇規矩。馬仔稱自己如果是班主任，小恩子就是個很乖的學生，會很禮貌地問同學功課、集中精神聽老師教書，還聚精會神看別人做戲，輪到自己演都忘記了，馬仔說：「因為她未做過舞台劇，我寧願她排戲時有這種快樂和享受，好過單純地只有壓力。」

總有一個賤精在身邊

馬仔今次所演的角色是一名尖酸刻薄且嘴賤的CEO，他笑言身邊太多這類人，所以不用特別去練，以前在「娘家」無綫亦很少演這類角色，儲埋儲埋有股力量想爆一下，試做個對同事好mean的賤人，問可有以「娘家」高層作參考對象？他笑言：「我想話畀你聽，是有的，但不能開名。」

小恩子飾演的角色朱玉珍性格純真，她直認現實中性格亦如此，不會計算別人，做人沒什麼所謂，她說：「其實我想做馬仔死對頭的角色，因為我本身都好mean，公司的團隊都叫mean team，會笑騎騎放毒蛇。」

馬仔稱今次已是第3套自己創作的舞台劇，雖然過往演出的劇目場場爆滿，但觀眾都是喊着讚好睇，所以應承了觀眾和家人，下次再做，要做一套開心劇，就構思了《男人40 CEO》，想香港人開心，大家入場笑下，他說：「今次不是純粹一套喜劇，絕不胡鬧，有3大信息，就是珍惜、寬恕包容和愛，其實世界一向都有這幾種元素，只是近幾年有不同原因，包括疫情和社會氣氛，大家好似忘記了，我想透過這套劇提醒大家。」

小恩子自詡無腳雀仔

小恩子表示今次不是因喜劇才做，曾推卻，怕不記得台詞連累別人，不過馬仔很有誠意一再邀請，最主要是馬仔稱選在這時候做舞台劇，是因為很多人無嘢做，故她便落實參演。她又爆曾獲馬仔邀請演出《偶然‧徐志摩》，但自問文言文真的搞唔掂，當時一聽到舞台劇3個字已經好驚，覺得舞台劇演員好叻。

小恩子強調答應參演不是想在演藝路上作什麼嘗試，只是為求有些新嘢玩，一向工作都是抱佛系心態，很隨緣，因為這樣的性格，個人也會開心一點，她說：「我其實也不知跟住條路點行，會做些喜歡的事，馬仔有叫我之後合作演歌舞劇，但時間實在用得我太盡，會令我失去自由。我是一隻無腳的雀仔，一直想做旅遊達人，趁年紀大的父母還行得走得，帶他們縱橫四海，希望仔女見到，將來長大後也會帶我周圍去。」

馬仔入讀浸會中醫基礎課程

馬仔稱自無綫劇《宮心計2深宮計》後，有幾次被邀請回無綫拍劇，但他要返學、鑽研咖啡、又要處理教學生意。剛完成北京大學光華管理學院修讀EMBA（行政人員工商管理碩士課程）的他，昨日報喜接獲浸會大學中醫藥學院的入學通知，9月開學，修讀為期兩年的中醫基礎課程。馬仔學中醫受母親當年患癌症啟發，他透露對方過身20年，至今他仍保留媽媽的剪報簿，是有關中醫與食療。

未來兩年他修讀基礎課程，每星期上兩三晚堂。馬仔稱未打算做中醫師，要成為執業中醫師還要再讀6年，待完成現在的課程後再決定。有中醫朋友建議他讀中醫健康管理，他一直相信中藥與食療有助調理身體，所學的能幫朋友是開心事。

唔恨做視帝

馬仔表示今年12月會報讀兒童心理學，加上其他演藝工作，已忙得不可開交，暫時不會再拍劇，除非師傅曾勵珍命令他接劇，那就無得推。這麼忙碌怎樣分配時間陪另一半？他只笑笑口引用劇中台詞道：「我現在的家庭生活好愉快，大家不用替我操心。」

他認為入行28年，演藝路上算有不錯發展，做到想做的事，現今不屬於任何一間公司，亦不會再讓自己屬於任何一間公司，當然特別緊扣的還是無綫，在無綫長大，至今關係都好好。拍劇多年始終未去到視帝位置，他直言真心不恨攞，並說：「當然畀我會好開心，如果有日，我拍完套劇，TVB頒個『最佳男主角』獎給我，我會仆倒去攞，但問我恨不恨攞呢？我又不會恨。」

場地提供：富薈馬頭圍酒店

黎瑞恩/化妝：Meegan Seak

髮型：Steve Shek @HAiR

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