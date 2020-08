澳洲電視台偷拍宮殿村莊場景 楊紫瓊完成檢疫加盟《上氣》

【明報專訊】Marvel超級英雄片《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)受到新冠肺炎疫情影響,今年3月停拍至今,終於復工,澳洲新聞頻道7News日前偷拍到當地正在興建中式宮殿及村莊場景,首次揭開新片神秘面紗。另一方面,《臥虎藏龍》女星楊紫瓊早前已飛抵悉尼,並完成隔離檢疫程序,隨時投入拍攝工作。

《上氣》是Marvel電影宇宙(簡稱MCU)第4階段的重頭戲之一,亦是首部華裔演員擔綱的超級英雄片,難免令人期待。新片由達斯廷卡頓(Destin Daniel Cretton)執導、名氣欠奉的劉思慕(Simu Liu)當男主角,幸好還有我們熟悉的梁朝偉飾演大反派「滿大人」,以及全力進軍荷李活的陳法拉,戲中飾演神盾局特工Leiko Wu,跟劉思慕並肩作戰。

楊紫瓊曾客串《銀河守護隊2》

今年2月,《上氣》正式在悉尼開鏡,然而一個月後,疫情肆虐澳洲,達斯廷卡頓接受病毒測試,雖然未受感染,但《上氣》仍無可避免地宣布停工,直至7月下旬,當地疫情似有緩和迹象,才低調宣布復工,並帶來楊紫瓊加盟的喜訊。

事實上,《上氣》並非楊紫瓊首部參演的Marvel超級英雄片,早在《銀河守護隊2》她已客串「破壞者」一員。至於她跟《上氣》其他演員亦曾合作,包括27年前跟梁朝偉同演《新流星蝴蝶劍》,最近則與奧卡菲娜(Awkwafina)合作《我的超豪男友》。不過,這兩名女星在新片扮演什麼角色?目前仍然保密。

上周飛抵澳洲的楊紫瓊,連日透過社交媒體Instagram(IG)向粉絲報告她入境後自我隔離的進展,包括接受深喉唾液測試,並於隔離限期屆滿後,戴上全副保護裝備外出的情况。值得一提的是,昨日她在IG上載窗邊打坐的照片,窗外隱約可見一排正在興建的舊式建築物,或許已泄露《上氣》的場景秘密。

《上氣》恐再延期上映

另一方面,澳洲新聞頻道7News日前亦偷拍到《上氣》在悉尼片場搭建的巨型場景,包括一座中式宮殿,工人正忙於為屋頂塗上黃色油漆,四周則是舊式村落,感覺相當平靜和諧。

《上氣》原定2021年2月上映,受疫情影響,現改為同年5月開畫,不過,由於MCU第4階段其他電影如《黑寡婦》(Black Widow)、《永恒族》(The Eternals)等映期全部推遲,《上氣》恐怕亦難以獨善其身。