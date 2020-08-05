澳洲電視台偷拍宮殿村莊場景 楊紫瓊完成檢疫加盟《上氣》

導演達斯廷卡頓在疫情來襲被迫停工前，曾跟梁朝偉、劉思慕及奧卡菲娜等主角聚餐。

陳法拉透過社交媒體上載她在澳洲開工的照片，她在《上氣》飾演神盾局特工Leiko Wu。（網上圖片）

【明報專訊】Marvel超級英雄片《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）受到新冠肺炎疫情影響，今年3月停拍至今，終於復工，澳洲新聞頻道7News日前偷拍到當地正在興建中式宮殿及村莊場景，首次揭開新片神秘面紗。另一方面，《臥虎藏龍》女星楊紫瓊早前已飛抵悉尼，並完成隔離檢疫程序，隨時投入拍攝工作。

《上氣》是Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段的重頭戲之一，亦是首部華裔演員擔綱的超級英雄片，難免令人期待。新片由達斯廷卡頓（Destin Daniel Cretton）執導、名氣欠奉的劉思慕（Simu Liu）當男主角，幸好還有我們熟悉的梁朝偉飾演大反派「滿大人」，以及全力進軍荷李活的陳法拉，戲中飾演神盾局特工Leiko Wu，跟劉思慕並肩作戰。

楊紫瓊曾客串《銀河守護隊2》

今年2月，《上氣》正式在悉尼開鏡，然而一個月後，疫情肆虐澳洲，達斯廷卡頓接受病毒測試，雖然未受感染，但《上氣》仍無可避免地宣布停工，直至7月下旬，當地疫情似有緩和迹象，才低調宣布復工，並帶來楊紫瓊加盟的喜訊。

事實上，《上氣》並非楊紫瓊首部參演的Marvel超級英雄片，早在《銀河守護隊2》她已客串「破壞者」一員。至於她跟《上氣》其他演員亦曾合作，包括27年前跟梁朝偉同演《新流星蝴蝶劍》，最近則與奧卡菲娜（Awkwafina）合作《我的超豪男友》。不過，這兩名女星在新片扮演什麼角色？目前仍然保密。

上周飛抵澳洲的楊紫瓊，連日透過社交媒體Instagram（IG）向粉絲報告她入境後自我隔離的進展，包括接受深喉唾液測試，並於隔離限期屆滿後，戴上全副保護裝備外出的情况。值得一提的是，昨日她在IG上載窗邊打坐的照片，窗外隱約可見一排正在興建的舊式建築物，或許已泄露《上氣》的場景秘密。

《上氣》恐再延期上映

另一方面，澳洲新聞頻道7News日前亦偷拍到《上氣》在悉尼片場搭建的巨型場景，包括一座中式宮殿，工人正忙於為屋頂塗上黃色油漆，四周則是舊式村落，感覺相當平靜和諧。

《上氣》原定2021年2月上映，受疫情影響，現改為同年5月開畫，不過，由於MCU第4階段其他電影如《黑寡婦》（Black Widow）、《永恒族》（The Eternals）等映期全部推遲，《上氣》恐怕亦難以獨善其身。