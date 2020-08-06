黎耀祥預告《殺手》角色難逃一死 謝東閔公開朱智賢合照證情未變

黎耀祥為《殺手》練到渾身肌肉，他自覺是人生高峰，就算導演沒吩咐，他也自動除衫。

【明報專訊】謝東閔在無綫劇集《殺手》尾段露出奸險一面，手法兇殘，變成「殺手獵人」，演技獲讚。現實中亦被封暖男，今年4月女友朱智賢跟人夫黎振燁爆出車廂偷食蛋糕事件，他不離不棄，陪伴朱智賢出席道歉記者會，承諾陪伴行過這一關，感情更進一步。近日盛傳朱智賢將復工，謝東閔昨日在社交網曬他們跟3隻愛犬「一家五口」合照，力證感情相當穩定。另一方面，黎耀祥（祥仔）昨日出席《殺手》宣傳活動時，預告劇中難逃一死，祥仔笑言：「大家到時睇我點死啦！」

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

謝東閔在社交網分享與朱智賢及3隻愛犬合照，甜蜜放閃。雖然謝東閔早前透露搬回屯門跟家人同住，一度傳出情變，之後他又澄清無分手。今次是朱智賢「偷食」事件3個多月後，謝東閔首次曬出兩人合照，證明感情未變。這張相是一間專業寵物攝影公司年多前幫他們拍攝，謝東閔最近收到照片，便上載社交網答謝。

第4周總收視30.3點

昨日黎耀祥、李佳芯、龔嘉欣 、吳業坤、江美儀等一同出席《殺手》宣傳，公布第4周7天跨平台總收視30.3點（約197萬觀眾收看），劇集短視頻總瀏覽人次近2000萬，前天（4日）更登上網絡熱門搜尋榜第一位。

謝東閔在《殺手》殺害林景程飾演的小秉，表情陰險。昨日兩人在宣傳活動上碰頭，林景程作狀打謝東閔報仇。

李佳芯本月中拍新劇

拍攝新題材獲觀眾接受，李佳芯很開心，年輕人也感興趣追看，值得鼓舞。她預告臨近結局，劇情逐漸灰暗催淚，她和其他角色也遇害，甚至死亡，「劇集就快結束，很不捨得，有好多朋友很耐無睇劇，都追看這部，令我意想不到，畀好大動力和鼓勵我」。她表示尚有一部主演的劇集《愛美麗狂想曲》未播出，8月中她會開拍新劇，相隔大半年再演戲，跟之前寫書生活模式不同，她要開始調節生理時鐘：「我將會演機械人，好有挑戰性，最近開始做準備功課。」有指是監製陳翹英欽點她演出此角，她表示不知道，不過跟這資深大監製開過一次會議，對方肯放手給她創作，她相信會合作愉快。

黎耀祥狀態好自動除衫

祥仔半裸騷肌倒吊一幕已播出，他直言滿足感大：「我為了角色節食操肌兩個月，真是人生高峰，從未試過狀態那麼好，難得身形見得人，拍攝時有點自戀，就算監製、導演沒叫除衫，我都主動要求除衫拍多幾場，現在考慮再為下部劇《拳王》操肌。」

龔嘉欣笑稱嫌自己的殺手角色服裝太少布，反而在片場見到祥仔除衫好興奮：「大家一見他除衫，就圍住他影合照。」祥仔又劇透其角色在結局難逃一死：「大家到時睇我點死啦，總之好多事情發展跟尾。」至於龔嘉欣角色有何下場？她賣關子：「我會挨在祥哥赤裸裸的胸口上，守護他的心，那場戲好感人，今次是另一種喊法，是演技考驗。」

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