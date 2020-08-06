王灝兒加盟星夢 首戰勁歌優秀選 菊梓喬奪3獎續當一姐

【明報專訊】菊梓喬、王灝兒（JW）、吳業坤（坤哥）、 李施嬅、海俊傑、胡鴻鈞、鄭俊弘等昨日錄影《2020勁歌金曲優秀選第一回》，「星夢一姐」菊梓喬以《我輸不起》、《如果你明白》、《我未能忘掉你》奪得3首歌曲獎，成為大贏家；同公司的胡鴻鈞憑《凡人不懂愛》、《十字路口》與譚嘉儀所唱的《原來有愛》、《真心不變》分別獲兩首歌曲獎。

菊梓喬開心跟其他歌手見面，有指她獲多獎力保「星夢一姐」地位，她謙稱不是，他們無分這些，要多謝樂迷投票。有否信心今年再冧莊奪「最受歡迎女歌星」獎？她抱平常心：「不會抱住『一定有』心態，萬一無獎怕會失落，保持對音樂熱誠，自己贏自己。」JW加入星夢，菊梓喬覺得是好事，想跟她錄《男人信什麼》合唱版，她可以和音。或者她作一首高難度的歌給JW唱，考她「小巨肺」歌藝。她不怕對方分薄公司資源，每人各有特色，她認為JW聲線可以唱很多劇集歌曲。

對於被指加入星夢跟菊梓喬爭做一姐，JW說並非事實，只想做好自己，嘗試不同的事。她得《輕熟女》一首歌曲獎，成績不及菊梓喬，她說：「我沒說爭，做到好歌就開心滿意，成績慢慢來。」她加入星夢後沒被排斥感覺，歌手們支持及態度親切。她又笑言並非坤哥加盟Sunny Idea嚇到她離巢，大家沒反面，互相支持，只是時機不夾。坤哥說跟JW音樂理念相近，相信不同公司都會再合作。

李施嬅海俊傑合唱奪獎

李施嬅與海俊傑憑合唱歌《二次緣》得獎感開心，海俊傑自言上次攞勁歌獎已是廿幾年前，當時拿新人獎。海俊傑覺得唱歌無分年紀、界限，希望做好音樂。本月中他拍新劇《兒科醫生》演院長，跟馬國明有對手戲。施嬅透露公司說會幫她出單曲，她很興奮，還想親自作曲，但錄歌要排期。她稍後拍《金宵大廈2》，又接了電影，明年1月再到加拿大完成劇集。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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