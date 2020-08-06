手越祐也認戀中谷美紀

手越祐也自認曾跟中谷美紀（左圖）拍拖，但他爆料前可有獲得女方同意？

【明報專訊】日本男團NEWS的32歲前成員手越祐也，疑因私生活混亂，屢傳緋聞而遭尊尼事務所解約後，昨日推出新書《Avalanche～雪崩～》，盡訴入行18年來的冤屈，以及獨立發展後的未來大計。同日舉行網上記者會，並透過YouTube個人頻道現場直播，結果活動一開始已吸引逾3萬人收看，反應熱烈。

還記得5年前，手越祐也跟女團AKB48成員柏木由紀的親暱合照曝光後，他一度否認二人拍拖，新書卻為戀情平反，他自爆曾跟15名圈中人拍拖，並公布其中12位女星的名字，除了柏木由紀外，她的隊友小嶋陽菜、北原里英、高城亞樹及鬼頭桃菜（現改名三上悠亞）亦榜上有名。

其他女星包括紗榮子、辻希美、Kyary Pamyu Pamyu、益若翼、多部未華子、澤尻英龍華，以及曾跟手越祐也合演電影《疾走》的影后中谷美紀，全部都在女友名單內。現年44歲的中谷美紀，兩年前跟維也納交響樂團德國籍中提琴手Thilo Fechner結婚，如今舊情曝光，未知她如何應對。

談到未來發展方向，手越祐也在書中提及興建「手越村」，藉此推廣日本農業，更把前年被指借醉強吻未成年少女而遭尊尼事務所解約的男團TOKIO前成員山口達也「拖落水」，希望邀請對方合作。在記者會上，有傳媒質疑山口達也是否知情？手越表示暫時仍未聯絡到對方，強調有關計劃「只是一個構思」，結果被網民批評他信口開河。無論如何，市場對於《Avalanche～雪崩～》反應非常熱烈，甫推出即登上多個暢銷書籍榜冠軍，首批出貨量已達5萬本，手越祐也表示，如果新書銷量達到10萬本，便會舉行簽名會，親自答謝粉絲支持。