13歲徐朗體驗貧困生活 與父徐榮助養柬埔寨兒童

【明報專訊】徐榮早前與13歲兒子徐朗（Karson）去了柬埔寨10天，探訪當地的小朋友。Karson與當地同齡的男孩米沙（Mesa）一見如故，米沙從未踢過足球，Karson跟他分享足球夢，一起踢波，又送了自己的足球給米沙，並在球上寫了「友誼永固」。米沙則帶着Karson到野外砍竹筍及捕捉小蟹，教識Karson在野外求生技能。之後Kason到米沙家中用膳，他說：「他們住的房子很簡陋，用爛木和蕉葉搭建，有很多蜘蛛及蒼蠅，而且缺乏物資，我第一次見到真的很突然，有啲心酸，覺得自己原來是好幸福，更加珍惜擁有的一切。」

Karson希望助米沙改善生活，讓對方有機會追求夢想，與爸爸商量後，決定透過香港世界宣明會的助養兒童計劃，兩父子一起助養米沙。徐榮說：「主要想米沙可以上學讀書，知識可改變生活，將來找份好的工作。我多年前助養一名女孩沙芬，在我的幫助下，她的父母不用離鄉別井出外打工，可以照顧沙芬。小孩成長，有父母陪伴是很重要的。」

徐榮兩父子還到深山探訪一名老婆婆，徐榮說：「婆婆要照顧幾個孫，房子較米沙那間還要簡陋，逗留了一個下午，體驗她的生活，真的很艱苦。其實當地有很多人需要我們幫助，所以希望引起多些人關注，助養孩童。」徐榮透露Karson經過此行，說將來要掙多些錢，幫助需要幫助的人。

包包不捨哥哥赴英哭成淚人

Karsom下月赴英國升學兼接受足球訓練，為期3年，徐榮謂女兒「包包」知道哥哥要離港一段時間，不捨得哭成淚人。

場地提供：御一空間

記者：柯美

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com