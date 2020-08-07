頻曝光花兩萬元置裝 高海寧呻入不敷支求工作

陳曉華稱未有因網民的負評不開心。（攝影／記者：鍾一虹）

楊明（左）賣口乖，大讚高海寧（右）瘦了不少，𧨾得對方很開心。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】楊明、高海寧、陳曉華昨日聯同劇集《迷網》一班演員出席宣傳活動。高海寧主演的3套劇輪住播，頻頻曝光，她未有擔心被觀眾嫌膩，反大呻為宣傳兩日內花掉兩萬元置裝，奈何因疫情，收入減少，呼籲大家有工作記得找她，幫補支出，被安排穿戲服出席的楊明則笑言：「公司幫我慳買衫錢。」

高海寧最近頻頻亮相，主演的劇集《殺手》和《迷網》都在播映，另一套參演的《反黑路人甲》亦即將推出，她表示最近密集式做宣傳，想不到開支倍增，她說：「我不停換衫，亮相不同媒體受訪，竟然兩日內花掉兩萬元置裝，不過真的有這個需要。」

奈何因疫情關係，工作量太減，她表示收入未能幫補支出，笑說：「大家有工作快點找我做。」

楊明則接監製指令，要保持角色形象，安排著戲服出席活動，他說：「幫我慳回好多買衫錢。」高海寧主演3套劇輪住播，會否擔心觀眾看厭？她不太擔心，並說：「幸好這3部劇，角色性格好大分別，演繹方式也不同，不怕觀眾混淆，我年幾無出劇了，最近可以多少少機會曝光，希望大家支持啦。」

盼現實情路不坎坷

高海寧透露現在獨居，跟母親不能經常見面，不過媽咪最近在晚飯時段，都可在電視上見到女兒，非常開心，見證她的付出。提到她在劇中角色好懦弱，飽受由黃祥興飾演的丈夫「偷食」欺騙之痛，高海寧認為拍劇感受悲情就夠，希望現實中的情路不受傷害，她說：「相信個天會愛惜我。」她留意到演出迴響大，好多網民都留言讚她的演技。

陳曉華勤力練咬字

陳曉華雖忙於拍攝新劇《異搜店》，但不忘追看自己首部作品的表現，以及網民的評價，她說：「網民對我演出有彈有讚，有指我講對白黐脷筋，聽不清楚我講什麼。沒有不開心，因為我翻看劇集，也發現這個問題，說話太快了。」她表示最近勤力練咬字，努力改善不足，並說：「之前拍《七公主》，同事話我講對白有進步。」

記者：鍾一虹