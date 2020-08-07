《黑寡婦》傳跟《花木蘭》網上播

《黑寡婦》會否放棄歐美戲院上映，改為串流平台Disney+上架？目前仍是未知之數。

【明報專訊】受到新冠肺炎疫情影響，內地女星劉亦菲主演迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan）再三延期後，前日宣布改在影視串流平台Disney+上架，點播費用為29.99美元（約234港元），遭網民批評定價過高。同屬迪士尼發行的Marvel超級英雄片《黑寡婦》（Black Widow），盛傳有樣學樣，放棄在歐美戲院上映，直接在Disney+頻道播放，有英國戲院商對此表示不滿。

迪士尼行政總裁Bob Chapek前日證實，製作費高達2億美元（約15.6億港元）的《花木蘭》，將於9月4日在Disney+上架，至於暫時未能提供服務的地區，包括中港台及韓國等，仍有機會在戲院放映，但開畫日期未定。

言猶在耳，昨日網上瘋傳《黑寡婦》亦將步上《花木蘭》後麈，這部由《顫慄柏林》澳洲女導演姬蒂素德蘭（Cate Shortland）執導、史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）主演的超級英雄片，原定今年5月1日全球同步公映，但因疫情影響，延至11月6日開畫。然而在歐美抗疫無方下，能否如期上映，實在難言樂觀。

兩片目標觀眾不同

事實上，《黑寡婦》是掀開Marvel電影宇宙（簡稱MCU）第4階段的首部作品，如果不斷延期，勢必打亂往後部署，包括明年2月登場的《永恆族》（The Eternals），難怪有傳它將緊接《花木蘭》步伐，棄「院」投「網」。

不過，有網民引述Bob Chapek所言，《花木蘭》轉到Disney+播放「只是一次過的舉動，我們無意改變原有的經營模式」，認為《黑寡婦》放棄在全球戲院上映的機會並不大；亦有評論認為，《花木蘭》屬於合家歡電影，較多家長願意花費29.99美元，好讓子女安坐家中，一起欣賞好戲；反觀《黑寡婦》的目標觀眾不同，未必收到相同成效。

《Marvel隊長2》換女導演

提起Marvel超級英雄片，金像影后貝兒娜森（Brie Larson）主演《Marvel隊長2》（Captain Marvel 2）亦有新改動，據報電影公司為了配合荷李活平權運動，改邀黑人女導演Nia DaCosta執掌新片，至於上集的白人導演拍檔Anna Boden及Ryan Fleck則被飛走。

Nia DaCosta跟Marvel超級英雄片頗有緣分，前作《Little Woods》正是由《雷神奇俠》系列飾演「女武神」的泰莎湯遜（Tessa Thompson）擔綱，兩年前在Tribeca電影節首映贏得好評。《Marvel隊長2》暫定2022年7月上映。