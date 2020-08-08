準港姐郭柏妍有信心入10強 賴琦媛承諾戒煙不做垃圾蟲

【明報專訊】《2020香港小姐競選》18名香港及海外入圍佳麗，昨日終於齊集在無綫電視城出席記者會。受疫情影響，兩名海外佳麗謝嘉怡與張盈悅首次正式晤傳媒，兩人顯得有點緊張，不及「本地薑」搶鏡，尤其大熱郭柏妍與被封「黑馬」的陳楨怡，狀態大勇。另一焦點落在賴琦媛身上，她日前被拍到吸煙及丟煙頭，負面新聞纏身，她公開認錯，承諾戒煙，望挽救形象。

18名候選港姐昨日以便服亮相，大騷香肩和美腿。眾佳麗剛相聚不久，即將面對淘汰賽，爭奪10強出線席位，網民投票選至愛10強佳麗，會在今晚（周六）截止。

「怕被起底 爸爸不是警察」

賴琦媛受負面報道影響，狀態有點跌Watt。被問到在街上吸煙、丟煙頭時，她陰聲細氣公開認錯，「我對這件事感到慚愧，被大家見到不好的一面，對不起支持我的人和身邊人，我會經一事長一智，承諾戒煙，也不再隨處丟垃圾，會愛護環境。」她承認事發後，接到無綫高層提點。被問吸煙多久？她稱沒有吸煙習慣，只是近一兩年，一時受不住誘惑才吸煙。會否擔心負面形象令評審扣分？會否打定輸數不入10強？她說：「我會盡力做好自己，希望大家見到我的努力。」有網民稱她是「警二代」，她表示被起底有點怕，卻阻止不到網民，但傳聞不實，「爸爸不是警察，可能親友從事這行引來誤會」。

大熱郭柏妍狀態大勇，甚為搶鏡，她表示對選情有信心，也有上社交網拉票，「之前跟余德丞做直播節目，第一次跟男仔約會食飯傾偈，之後收到好多網民留言畀意見，覺得我好拘謹、怕醜，鼓勵我要放膽。我會好好準備才藝表演」。

謝嘉怡張盈悅首晤傳媒超緊張

海外佳麗謝嘉怡與張盈悅首晤傳媒顯得緊張，從蘇格蘭回港參選的謝嘉怡樣子甜美，她說：「幸其他佳麗好親切跟我傾偈，讓我變輕鬆。」張盈悅自爆上台時腎上腺飈升，有點企不穩感覺，「有點恐懼，不知下一步怎樣，會跟其他佳麗互相鼓勵」。她自嘲拉低其他佳麗的身高平均值，且排練緊密休息不夠，狀態未如理想，「對淘汰賽保持平常心，不想太多」。

陳楨怡何孟珊侯嘉欣先拔頭籌

大會安排佳麗接受速妝挑戰，結果由陳楨怡、何孟珊及侯嘉欣的一組勝出，贏得獎品，即場獲上屆港姐冠軍黃嘉雯頒獎。陳楨怡、何孟珊和侯嘉欣談到先拔頭籌獲獎好開心，增強入圍10強的信心。陳楨怡說：「參選識到好多朋友，友誼重要過比賽。」侯嘉欣預告才藝表演跳舞，陳楨怡與何孟珊則暫不透露。

黃嘉雯：公眾人物要做好榜樣

黃嘉雯大讚各佳麗的質素好平均，表現淡定。今屆賽事受疫情影響，比賽時間縮短，她以師姐身分派貼士道：「佳麗要開始準備才藝表演，只剩3、4星期就決賽。」對於賴琦媛爆出負面新聞，黃嘉雯說：「作為公眾人物要做好榜樣，發放正能量感染大眾。」她回想去年參選被封大熱無壓力，抱平常心作賽，好珍惜跟其他佳麗們相處，出埠拍外景好開心，今屆佳麗就少了相聚機會。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵